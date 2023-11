Des milliers de civils fuient le nord de Gaza, pourparlers tripartites sur une trêve

Des milliers de civils palestiniens ont une nouvelle fois fui jeudi le nord de la bande de Gaza en ruines où bombardements et combats au sol entre l'armée israélienne et le Hamas font rage, au moment où des pourparlers pour une trêve humanitaire ont lieu au Qatar.

Après plus d'un mois de frappes israéliennes, en représailles à l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, plusieurs centaines de milliers de civils, selon l' ONU , restent piégés dans une situation humanitaire désastreuse dans le nord de la bande de Gaza.

En Israël, au moins 1400 personnes ont été tuées depuis le début de la guerre, selon les autorités, en majorité des civils tués le jour de l'attaque, d'une violence et d'une ampleur inédites depuis la création de l'État d'Israël en 1948. En outre, 239 personnes ont été enlevées et sont retenues à Gaza.

Dans la bande de Gaza, les bombardements israéliens ont fait 10 812 morts, essentiellement des civils, parmi lesquels 4412 enfants, selon le ministère de la Santé du Hamas.

Le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, a de nouveau exclu un cessez-le-feu jeudi soir, sur la chaîne américaine Fox News. Un cessez-le-feu avec le Hamas signifie une reddition , a-t-il dit.

Affirmant que l'armée israélienne se comportait exceptionnellement bien dans son offensive à Gaza, il a aussi dit qu'Israël n'envisage pas de réoccuper le territoire palestinien.

Nous ne cherchons pas à gouverner Gaza. Nous ne cherchons pas à l'occuper, mais nous cherchons à lui donner, ainsi qu'à nous, un avenir meilleur.

Éventuelle trêve humanitaire

Les chefs du Mossad israélien David Barnea et de la CIA américaine Bill Burns ont discuté avec les responsables qataris à Doha d'une éventuelle trêve humanitaire dans le territoire, selon un responsable au fait des pourparlers.

Les discussions portent aussi sur la libération des otages et davantage d'aide entrant à Gaza , a dit à l' AFP ce responsable, sous couvert d'anonymat, précisant qu'elles avaient bien progressé vers un accord .

Ouvrir en mode plein écran Le directeur de la CIA William Burns Photo : Reuters / Ken Cedeno

Une source proche du Hamas à Gaza avait indiqué mercredi à l' AFP que des négociations menées par le Qatar portaient sur la libération de douze otages, incluant six Américains, en échange d'une trêve humanitaire de trois jours.

Le Djihad islamique, allié au Hamas à Gaza, a indiqué dans une vidéo jeudi qu'il était prêt à libérer deux otages israéliens, une femme septuagénaire et un adolescent, si les conditions sécuritaires sont réunies .

Jeudi, comme la veille, une foule d'hommes et de femmes à pied, portant leurs enfants dans les bras, les mains vides ou emportant de petits baluchons, ont envahi la route menant vers le sud, d'après un journaliste de l' AFP .

Selon Israël, 50 000 personnes fuyant les combats sont passées par un couloir d'évacuation sécurisé ouvert pendant plusieurs heures lors de pauses tactiques de l'armée, soit autant que la veille.

Le terminal de Rafah, entre Gaza et l'Égypte, a rouvert jeudi pour permettre l'évacuation d'étrangers, binationaux et blessés.

Les abords de plusieurs hôpitaux visés

Israël bombarde sans répit le petit territoire depuis le 7 octobre et a juré d'anéantir le mouvement islamiste au pouvoir à Gaza, classé organisation terroriste par les États-Unis, l'Union européenne et Israël.

Les abords de plusieurs hôpitaux dans le nord ont été pilonnés dans la nuit de jeudi à vendredi, selon le ministère de la Santé du Hamas, dont celui de al-Chifa, le plus grand de la bande de Gaza où sont réfugiés 60 000 personnes, celui pour enfants al-Rantissi et l'hôpital indonésien. Le Hamas a fait état de blessés, mais pas de personnes tuées.

Des images de l' AFP montrent des bombardements massifs jeudi soir près de l'hôpital indonésien à Beit Lahia, créant la panique dans l'établissement.

Ouvrir en mode plein écran Un enfant blessé est transporté après des raids de l'armée israélienne dans le sud de la bande de Gaza, jeudi. Photo : Associated Press / Hatem Moussa

Selon la défense antiaérienne israélienne, environ 9500 roquettes ont été lancées vers Israël depuis le 7 octobre, la plupart interceptées. Mais leur nombre a été réduit de manière importante depuis le 27 octobre et le début des opérations terrestres de l'armée israélienne, qui resserre son étau sur Gaza-ville qui abrite, selon elle, le quartier militaire du Hamas retranché dans un vaste réseau de tunnels souterrains.

Un drone s'est abattu jeudi sur une école dans la station balnéaire d'Eilat sur la mer Rouge, dans le sud d'Israël, sans faire de victime. L’armée israélienne a frappé la Syrie en représailles, avançant que le drone provenait de Syrie.

Opérant depuis quelques jours au cœur de la ville, l'armée a affirmé jeudi avoir éliminé plus de 50 terroristes lors de combats intenses . Des entrées de tunnels, des ateliers de fabrication de missiles antichars et des sites de lancement de roquettes antiaériennes ont été détruits , a-t-elle ajouté.

Situation catastrophique dans les hôpitaux

À Khan Younès, des familles ont trouvé refuge dans l'hôpital al-Nasser après plusieurs jours de marche. Oum Alaa al-Hajin explique à l' AFP avoir quitté son village du nord de Gaza dès le 7 octobre. Elle est restée 15 jours à Jabaliya, dont 10 dans une clinique gérée par l'Agence onusienne pour les réfugiés (UNRWA), mais s'est décidée à partir vers le sud à cause des bombardements incessants.

Sa situation demeure difficile. On n'a pas d'eau, pas de toilettes, pas de boulangerie , dit-elle. On a une miche de pain tous les trois ou quatre jours, et il faut faire plusieurs heures de queue.

Un chirurgien du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Tom Potokar, a décrit une situation catastrophique à l'hôpital européen de Khan Younès.

Ouvrir en mode plein écran Des Palestiniens constatent les dégâts après qu'un convoi d'ambulances eut été touché par des tirs d’obus israéliens, à l'entrée de l'hôpital Shifa dans la ville de Gaza, le 3 novembre 2023. Photo : Reuters

Durant les dernières 24 heures, j'ai vu trois malades avec des asticots dans leurs blessures , a-t-il raconté à l' AFP .

Selon l'ONU, 1,5 million de personnes sur les 2,4 millions d'habitants de la bande de Gaza ont été déplacées par la guerre. Des centaines de milliers de réfugiés en détresse s'entassent dans le sud, où les réserves alimentaires baissent dangereusement, selon l 'ONU .

Israël a cependant nié l'existence d'une crise humanitaire à Gaza, tout en reconnaissant les nombreuses difficultés auxquelles font face les civils, alors que l'aide internationale arrive au compte-gouttes depuis l'Égypte via Rafah, dans le territoire privé d'eau, d'électricité, de nourriture et de médicaments par le siège total imposé par Israël depuis le 9 octobre.

Dans le nord du territoire, des centaines de milliers de personnes se trouvent toujours dans une situation humanitaire désastreuse , selon l' ONU .

C'est une crise de l'humanité

Les hôpitaux qui n'ont pas encore fermé manquent de médicaments et de carburant pour faire fonctionner les générateurs.

Ahmad Mhanna, médecin de l'hôpital Al-Awda de Jabaliya, décrit une situation triste et tragique . Dans la maternité, les médecins utilisent des lampes frontales , tout comme au bloc opératoire, où les chirurgiens opèrent sous anesthésie locale .

Ouvrir en mode plein écran Deux enfants se tiennent dans les ruines d'un immeuble à Khan Younès. Photo : Getty Images / Ahmad Hasaballah

C'est plus qu'une crise humanitaire, c'est une crise de l'humanité , a affirmé jeudi l' UNRWA , dont le patron Philippe Lazzarini a participé à une conférence internationale humanitaire organisée à Paris par le président français Emmanuel Macron.

Cette conférence a permis d'atteindre un milliard d'euros d'engagements, destiné à répondre notamment aux besoins de l' ONU pour aider la population des Territoires palestiniens, estimés à 1,2 milliard de dollars jusqu'à fin 2023.

Combats intenses en Cisjordanie occupée

En Cisjordanie occupée, où les violences se multiplient, 18 Palestiniens ont été tués jeudi dans plusieurs localités, dont 14 lors d'un raid israélien dans la ville de Jénine, bastion des groupes armés, d'après le ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne.

Selon des journalistes de l' AFP à Jénine, des combats intenses ont eu lieu et le bruit des explosions et des rafales d'armes légères a duré toute la journée.

Au moins 170 Palestiniens ont été tués par des tirs de soldats ou de colons israéliens en Cisjordanie depuis le 7 octobre, d'après l'Autorité palestinienne.