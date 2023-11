Les établissements de la DSFM seront ouverts vendredi après de fausses alertes à la bombe

Le directeur général de la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM), Alain Laberge, confirme que les écoles et les garderies de la division scolaire seront ouvertes vendredi, après qu’une dizaine d’entre elles aient été visées par de fausses alertes à la bombe jeudi.

Après avoir parlé avec la GRC et avec la police de Winnipeg, nos écoles sont des endroits sécuritaires. Des escouades canines sont venues dans nos écoles. Nous avons vérifié l'état des lieux , affirme Alain Laberge. D'après eux et d'après nous aussi, on n’a pas à s'inquiéter. Les écoles sont ouvertes demain. Nous remercions les parents de leur confiance et de leur appui.

Les équipes policières nous ont aussi indiqué que c'est le même genre de canular qu’il y a eu lieu il y a deux semaines en Ontario , ajoute le directeur général de la DSFM .

Le processus d’urgence déclenché

Nous avons reçu cet après-midi des appels de nos écoles et particulièrement de nos garderies, à savoir qu'il y avait des alertes à la bombe et qu'on devait évacuer ou payer une rançon pour laquelle nous n'avions pas nécessairement le montant défini , raconte M. Laberge.

Publicité

Le processus d’urgence de la DSFM a donc été enclenché.

Quand on a reçu le premier appel, on a déclenché le processus, c'est-à-dire qu'on appelle la police ou la GRC , tout dépendant d'où est-ce que l'école est située, et on se prépare à évacuer. Dans les 15 ou 20 minutes qui ont suivi, nous avons eu 7 ou 8 appels dans nos autres écoles qui avaient aussi reçu au niveau de la garderie le même genre de courriel , ajoute Alain Laberge.

La police de Winnipeg a déclaré qu'elle avait été informée de menaces visant l'École Christine-Lespérance et le Collège Louis-Riel entre 13 h 15 et 13 h 30, jeudi.

Le porte-parole de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) au Manitoba Paul Manaigre confirme que des menaces ont été envoyées par courrier électronique à différentes écoles de la DSFM .

Des agents ont été déployés à partir de Steinbach et de Saint-Pierre-Jolys et ont reçu l'aide des services cynophiles de la GRC .

Nous ne croyons pas qu'il y ait actuellement un danger pour le public.

Selon un communiqué de la GRC , des agents du détachement de la GRC de Steinbach se sont rendus à la garderie de La Broquerie vers13 h40 jeudi. Par mesure de précaution, la garderie et l'école adjacente, l’École Saint-Joachim, ont été évacuées.

Publicité

Aucun dispositif ou objet suspect n'a été trouvé , peut-on lire dans le communiqué.

À 14 h 15, la GRC de Saint-Pierre-Jolys a reçu une plainte similaire concernant la garderie et l’école de la communauté. Les deux établissements scolaires ont aussi été évacuées.

La SFM mène aussi une enquête

Le premier courriel que nous avons reçu cet après-midi dans l'une de nos écoles provenait d'une source extérieure, mais dont l'adresse nous indiquait que c'était l'annuaire de la SFM . On se demandait si la SFM avait été infiltrée, s’il y avait eu un problème au niveau technologique , affirme M. Laberge.

Le directeur général de la Société de la francophonie manitobaine (SFM), Daniel Boucher, assure que l'organisme n’a pas été victime de pirates informatiques.

Il explique qu’il est possible de passer par un formulaire pour contacter une personne ou une entreprise qui fait partie de l’Annuaire de la SFM .

On a tout de suite contacté ceux qui nous fournissent ce service, ils seront mieux placés pour trouver l’adresse IP de la personne qui aurait envoyé le message, peut-être la géolocaliser , affirme-t-il.

Daniel Boucher assure toutefois que tout indice ou information au sujet de la personne à la source des menaces sera partagé avec les autorités.

Alain Laberge explique que la GRC a recueilli une dizaine de dépositions au sein des écoles de sa division scolaire. Nous serons en attente de leurs résultats, mais, pour l'instant, on ne pense pas qu'il y ait quoique ce soit qui sorte rapidement.