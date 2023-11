Des petites maisons aident d’anciens combattants à réintégrer la société

De petites maisons pour aider d'anciens combattants à réintégrer la société se répandent progressivement au Canada. Un premier village a ouvert à Calgary en 2019 et un deuxième à Edmonton en 2021 grâce à la Fondation Homes for Heroes.

L'organisme sans but lucratif prévoit d'ouvrir d'autres logements de ce genre à Kingston, en Ontario, dans les prochains mois et à Winnipeg l'été prochain.

Les 20 petites maisons dans le nord d'Edmonton mesurent environ 300 pieds carrés. Elles parsèment un terrain au coin de la 93e Rue et de l'avenue 152A avenue. Chacune dispose d’une chambre, d’une cuisine, d’une salle de bain et d’un salon.

Ces logements temporaires s’adressent à d’anciens militaires sans domicile fixe.

L'objectif est de leur permettre [de réintégrer la société] en douceur et de leur offrir un environnement sûr et propice à la guérison afin qu'ils puissent poursuivre leur vie civile , explique Michael Schneider, gestionnaire de cas pour la Fondation Homes for Heroes.

Le village, qui inclut un centre communautaire pour des rassemblements, offre aux résidents des services en santé mentale. Chaque résident fait aussi l'objet d'un plan personnalisé permettant d'obtenir un appui physique, social, émotionnel et professionnel.

À ce jour, 20 résidents ont réintégré la société en trouvant un emploi et un logement permanent grâce au soutien offert dans le village.

Michael Schneider est gestionnaire de cas pour Homes for Heroes.

Lorsqu'un résident réussit, c'est une victoire , estime Michael Schneider, qui a passé près de 20 ans dans les Forces armées canadiennes.

C’est comme être de retour dans l’armée, sauf que personne ne vous crie après , dit-il.

Chaque jour, j'arrive au travail en sachant que nous aidons les anciens combattants qui en ont besoin.

Le village d'Edmonton, connu sous le nom de Atco Veterans Village, a coûté près de 4 millions de dollars, payé par la province, la Ville et des donateurs privés.

Une question de configuration

Selon David Howard, fondateur de la Fondation Homes for Heroes, une partie du succès du projet réside dans la configuration physique du village. À son avis, ces communautés bâties comme des casernes tournées vers l’intérieur donnent aux résidents le sentiment qu’on surveille leur arrière, un peu comme lorsqu’ils étaient dans l’armée.

La taille des bâtiments aurait aussi une influence. [Un logement trop grand] peut être écrasant pour quelqu’un qui ne possède aucun bien .

L'intérieur d'une des maisons à Edmonton.

Un espace plus petit est un peu plus facile à contrôler , précise M. Howard.

Le fondateur de l’organisme a lui-même vu son grand-père souffrir de syndrome de stress post-traumatique après avoir servi lors de la Seconde Guerre mondiale. C’était un homme brisé qui avait besoin d’aide et qui n’avait pas accès [au type de soutien dans les villages].

Il estime que la population peut aussi jouer grâce à des dons et du soutien moral envers les anciens combattants qui ont de la difficulté à réintégrer la société.