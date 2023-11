Le Canada enquête sur une menace qui viserait des vols d’Air India

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) enquête sur une menace qui viserait des vols d’Air India, après qu’une vidéo non vérifiée a circulé sur les réseaux sociaux, mettant en garde les passagers qui prendraient un vol de la compagnie à partir du 19 novembre prochain.

Sans établir de lien précis avec aucune vidéo ni fournir plus de détails, la GRC a indiqué prendre toutes les menaces contre la sécurité nationale au sérieux, incluant celles diffusées en ligne .

La police dit également qu’elle travaille en collaboration avec ses partenaires nationaux, internationaux et l’industrie aérienne dans cette enquête.

On prend toutes les menaces au sérieux, en particulier lorsque cela concerne la sécurité aérienne , a corroboré jeudi le ministre des Transports du Canada, Pablo Rodriguez.

Cette semaine, un article publié par le Vancouver Sun a mis en évidence des propos d’une vidéo qui circule sur les médias sociaux, dont X, et repris dans des médias en Inde.

Dans cette vidéo non vérifiée, Gurpatwant Singh Pannun, avocat et porte-parole du groupe américain Sikhs For Justice, qui milite notamment pour la création de l’État du Khalistan, appelle la communauté sikhe à un boycottage général des vols d’Air India à partir du 19 novembre.

Cette journée est notamment celle de la finale de la Coupe du monde de cricket qui se déroule en Inde.

Ouvrir en mode plein écran L'avocat Gurpatwant Singh Pannun a été désigné comme terroriste par les autorités indiennes en 2020. Photo : X / Gurpatwant Pannun

Dans la vidéo, Gurpatwant Singh Pannun fait mention de danger pour la vie , des propos qu’il a rejetés mercredi lors de questions posées par un journaliste de CBC .

Sur Instagram, d’autres publications du groupe font appel à ce boycottage d'Air India. Dans l'une d’entre elles, Gurpatwant Singh Pannun affirme que chaque dollar donné à une compagnie indienne est utilisé pour perpétuer la menace qui pèse sur la communauté sikhe.

Lors d'un entretien avec le Globe and Mail, le haut-commissaire de l'Inde au Canada, Sanjay Kumar Verma, a déclaré que les menaces proférées par Gurpatwant Singh Pannun doivent être prises au sérieux et que des accusations doivent être portées à son égard.

Ouvrir en mode plein écran Des manifestants chantent devant le bureau du consulat général de l'Inde lors d'une manifestation contre la mort de Hardeep Singh Nijjar, à Vancouver, le samedi 24 juin 2023. Photo : La Presse canadienne / ETHAN CAIRNS

Le groupe Sikhs for Justice s’est fortement mobilisé et a organisé plusieurs manifestations depuis l’assassinat en juin dernier de Hardeep Singh Nijjar, le président d’un important temple sikh de Surrey, en banlieue de Vancouver.

La relation entre le Canada et l’Inde s’est envenimée cet automne quand le premier ministre Justin Trudeau a dénoncé le rôle potentiel du gouvernement indien dans l’assassinat de Hardeep Singh Nijjar.

