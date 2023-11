Le nouveau chef de la direction de VIA Rail reconnaît que le service des trains de passagers dans les Maritimes n’est pas à une vitesse optimale et que l’entreprise ferroviaire n’a pas les pleins pouvoirs sur les chemins de fer.

C'est problématique partout au Canada , a dit Mario Péloquin, président et chef de la direction de VIA Rail, lors d'une entrevue accordée au Téléjournal Acadie à partir d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, jeudi.

La plupart des emprises [ferroviaires] sont une voie simple avec des voies de dépassement. Mais les trains de marchandises sont tellement longs que même les voies de dépassement ne nous permettent pas de les dépasser , a-t-il dit.

On peut les suivre, et si jamais ils bifurquent dans une autre direction, une autre voie, là ça nous permet d'accélérer à la vitesse qu'un train de passagers peut aller , a dit le dirigeant de VIA.

Cette année, des passagers du train L’Océan entre Halifax et Montréal ont rapporté des retards de quatre ou cinq heures pour un voyage de 1346 kilomètres qui prend déjà en temps normal près de 22 heures.

Les retards sont attribuables aux travaux sur les chemins de fer du Canadien National ( CN ), que les trains de passagers de VIA Rail empruntent.

Ouvrir en mode plein écran Mario Péloquin en entrevue jeudi dans les studios de CBC/Radio-Canada à Halifax. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

C'est une question complexe, parce qu'étant donné qu'on opère sur le chemin de fer qui ne nous appartient pas, on ne contrôle pas vraiment les leviers qui nous permettent d'améliorer la performance , a déclaré Mario Péloquin, jeudi.

Les trains de VIA sont plus rapides que les trains de marchandises. Éventuellement, le train de passagers va rejoindre celui de marchandises. Quand on les rattrape, malheureusement, on est derrière un train qui va plus lentement. On ne contrôle pas vraiment ces aspects-là de notre voyage , explique M. Péloquin.

Le dirigeant demande que les trains de VIA Rail aient un droit de passage prioritaire (Nouvelle fenêtre), par rapport aux trains de marchandises. Aux États-Unis, c’est le cas avec les trains de passagers d’Amtrak.

Le nouveau chef de la direction de la société de l’État visite les différentes régions du pays pour faire le point sur la situation. On travaille toujours avec nos partenaires pour essayer d'améliorer le temps de trajet au Québec et dans les Maritimes, a-t-il affirmé jeudi lors de son arrêt à Halifax.

Avec les renseignements de Karine Godin