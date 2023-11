Le fleuve est devant, les montagnes derrière. Le paysage est beau et inspire le calme. Après avoir longtemps cherché un havre de paix dans le sud du Québec, c'est à Saint-Roch-des-Aulnaies, dans la région de Chaudière-Appalaches, que Roméo Dallaire et sa conjointe ont choisi de s'installer, il y a quatre ans. Le domaine, avec sa maison historique, a tout de suite inspiré le général à la retraite de 77 ans.

On voulait une place où on pouvait recommuniquer avec la nature et vivre une sérénité qu’on n'avait pas , raconte-t-il.

Roméo Dallaire a l'air serein en effet. Bien loin de l'homme qu'il était à la fin des années 1990.

Après son expérience difficile au Rwanda, où il n'a pu empêcher un génocide, en 1994, il a souffert d'un choc post-traumatique, d'une dépression, a fait des tentatives de suicide.

J'ai fait face à des dilemmes : qui allait vivre, qui n'allait pas vivre, qui j'allais pouvoir protéger, qui je ne pouvais pas protéger. J'ai vu à quel point l'humanité peut être inhumaine.

Trente ans plus tard, les souvenirs sont encore très présents. C'est une présence constante. Il y a au-dessus de 20 ans de thérapie. Il y a des pilules tous les jours , illustre le général Dallaire.

Le village de Saint-Roch-des-Aulnaies, dans la région de Chaudière-Appalaches, a permis à Roméo Dallaire de retrouver la sérénité.

Un moment décisif pour les Casques bleus

Au Rwanda, Roméo Dallaire se souvient d'avoir dirigé 2600 soldats, alors qu'il en avait demandé presque deux fois plus. À l’époque, les yeux du monde étaient tournés vers la Yougoslavie, où des dizaines de milliers de Casques bleus avaient été déployés.

Personne n'est venu, parce que ce n'était dans l'intérêt de personne. Le Rwanda n'a pas été l'échec des Nations unies. Le Rwanda a été l'échec de l'humanité, l'échec des 192 autres pays, dont plus d'une soixantaine avaient la capacité de déployer des soldats! souligne Roméo Dallaire.

Roméo Dallaire, que l'on voit ici en 1994, considère le génocide au Rwanda comme un « échec de l'humanité ».

Sa mission a aussi été un tournant dans l'histoire des Casques bleus. Ç'a été la dernière où les soldats de l' ONU ne pouvaient utiliser leurs armes qu’en cas de légitime défense. Les missions suivantes autoriseront le recours à la force, si nécessaire.

Ce n’était pas juste aller tuer les Tutsis, c’était les faire souffrir, les martyriser. Alors, quand on voit ces éléments-là, qu'on n'est pas capable de les arrêter et qu'on n'est pas capable de convaincre les gens de nous renforcer, ça gruge les méninges et, ultimement, ça crée une blessure beaucoup plus profonde, qu'on appelle une blessure morale.

Roméo Dallaire nous a amenés dans son atelier, où il collectionne les trains électriques. L'atelier me permet de me distancier, de me divorcer littéralement de la réalité. C'est un monde de rêves.

Roméo Dallaire collectionne les trains électriques dans son atelier, un «monde de rêves» pour lui.

Les trains sont pour lui une passion de jeunesse. Il nettoie, huile et électrifie ses 200 wagons. On dirait un enfant avec ses jouets.

C'est un outil essentiel que mes thérapeutes considèrent pour me permettre de trouver de l'espace [avec] la réalité qui ne voulait jamais me quitter, l'expérience que j'ai vécue et qui est imprégnée dans ma tête ad vitam aeternam , explique le général Dallaire.

Des missions humanitaires indispensables

Il revient sur les missions humanitaires de l' ONU , qui ont 75 ans cette année. À ce jour, il y en a eu 71.

Roméo Dallaire se souvient d'avoir dirigé 2600 soldats au Rwanda, alors qu'il en avait demandé presque deux fois plus.

La première de ces missions a été déployée en Israël en 1948, et c'est en 1956 que les Casques bleus ont officiellement été créés pour une opération en Égypte, grâce à l'initiative du premier ministre canadien de l'époque, Lester B. Pearson. L'objectif était d’abord de faire respecter les cessez-le-feu pour protéger les civils.

Si on n'avait pas eu ça, il y aurait eu tellement plus de conflits qui auraient débordé. Les militaires et les policiers déployés amènent cette présence internationale qui donne une possibilité d'optimisme aux gens , soutient le général Dallaire.

Nombreux sont ceux qui se demandent si l' ONU est si utile, avec tous ces conflits en cours sur la planète. Il faut faire bien attention : l' ONU n'est pas là pour faire la paix, créer la paix, elle est là pour essayer d'établir une atmosphère de paix , répond Roméo Dallaire.

L'ex-sénateur voyage dans plusieurs pays en conflit, dans le cadre de l'initiative qu'il a lancée pour prévenir le recours aux enfants-soldats. Il constate encore la pertinence des missions onusiennes, dont le mandat s’est élargi depuis 30 ans.

Elles croient en la sécurité humaine. La sécurité humaine, c'est d'être capable de vivre décemment, d'avoir accès à l'eau, à l'éducation, aux droits de la personne et à la sécurité physique , décrit le général à la retraite.

Le Canada quasi absent

Douze missions humanitaires de l' ONU sont en cours sur la planète à l’heure actuelle, et 87 000 Casques bleus y sont déployés. De ce nombre, seulement 58 sont des Canadiens, déplore Roméo Dallaire.

On les trouve notamment en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud. Il y a un débat fondamental dans les pays : est-ce qu'on met des troupes en danger pour des missions humanitaires ou est-ce qu'on les met seulement en danger pour notre propre défense, dans notre intérêt?

En tout, 4330 Casques bleus ont perdu la vie dans les missions de l' ONU , dont 140 Canadiens. C'est aussi pour eux qu'existe le jour du Souvenir.

Le 11 novembre, ce n'est pas une célébration, c'est une commémoration, c'est vivre l'Histoire. C'est une journée qui nous rappelle qu’on n'est pas tout seuls sur la Terre, qu’il y a bien plus que juste le Canada puis nos provinces, et que l'humanité crie pour ce que nous avons à offrir pour l'aider.

Roméo Dallaire publiera bientôt son quatrième livre, qu’il a intitulé La paix. Une quête à laquelle il a consacré sa vie. Une paix, aussi, qu'il a un peu trouvée au milieu des champs de Saint-Roch-des-Aulnaies.