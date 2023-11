La Saskatchewan célèbre la Semaine nationale de l’immigration francophone

Afin de marquer la Semaine nationale de l'immigration francophone au Canada, plusieurs associations fransaskoises offrent une série d'activités en personne et en mode virtuel à travers la Saskatchewan.

Le thème de la 11e édition de la Semaine nationale de l'immigration francophone est Terre accueillante . Cet événement a pour objectif de célébrer la contribution des immigrants francophones à travers tout le pays.

À Regina, l’Association communautaire fransaskoise de Regina (ACFR) prévoit, jeudi, de 17 h à 20 h, une soirée de partage et d’art autochtone au Bistro du Carrefour des Plaines.

À Saskatoon, la Fédération des francophones de Saskatoon (FFS) organise un apéro-franco spécialement dédié à la Semaine nationale de l'immigration francophone au Canada au Relais, vendredi.

À Moose Jaw, la Communauté francophone accueillante (CFA) organisera des activités samedi, de 17 h à 19 h, au gymnase de l’École Ducharme.

À Gravelbourg, des festivités similaires auront lieu le vendredi 24 novembre, à partir du 17 h 30 au Centre culturel Maillard. Cela inclut un cocktail et une visite des kiosques.

La chargée de projet pour la CFA , Sandrine Lebon, indique que les participants auront l’occasion d'explorer une diversité de cultures à travers une variété de mets et des prestations de danse.

On aura plusieurs différents kiosques culturels qui seront là. On aura le Bénin, l’île Maurice, le Cameroun, l'Italie [...] Je n’en dirai pas plus que ça, j’invite les gens à venir les découvrir , affirme Mme Lebon lors d'une entrevue accordée à l'émission Point du jour.

Selon l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF), l'intégration des nouveaux arrivants francophones ne devrait pas se limiter à des événements spécifiques tels que cette semaine nationale, mais indique plutôt que cela doit s'inscrire dans le quotidien de tous les francophones.

Cette intégration est importante, mais elle se vit tous les jours. Donc oui, c’est une semaine importante, mais c’est une semaine importante parce qu’elle devrait être représentative de ce qu’on vit toute l’année , précise le président de l’ ACF , Denis Simard.

Ce n’est pas seulement de recevoir, mais c'est aussi de donner. C'est donner un accueil, notre culture, notre compréhension de la communauté à ce qui arrive, puis surtout de faire place , ajoute-t-il.

Pour la présidente de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA), Liane Roy, ces activités permettent de célébrer la diversité de la francophonie issue de l'immigration.

La Semaine nationale de l'immigration francophone est un moment pour commencer à faire des activités qui se veulent conviviales, festives, enrichissantes, et il y en a pour tous les goûts , affirme Mme Roy.

