Rouyn-Noranda enquête sur la présence d’E. coli dans l’eau d’Évain

La Ville de Rouyn-Noranda mène des investigations pour comprendre ce qui a pu provoquer l’apparition de la bactérie E. coli dans le réseau d'aqueduc du quartier Évain, en début de semaine.

Rappelons qu'un avis d'ébullition est en vigueur depuis mercredi en fin de journée pour les 900 résidences du secteur.

Depuis février dernier, le quartier Évain était alimenté en eau potable par de l’eau chlorée provenant de l’usine d’épuration du centre-ville de Rouyn-Noranda, ceci parce que des problèmes avaient été détectés sur le réseau d’Évain.

Après des mois de travaux, les puits d’eau souterraine du quartier avaient finalement été remis en fonction, il y a quelques jours.

Le 31 octobre, tout nous indiquait qu’on pouvait retourner sur l’eau des puits. Lundi, on a échantillonné à deux endroits comme c’est prévu. Et sur l’un des deux échantillons, surprise, on a eu l’apparition de la bactérie E. coli, qui est d’origine fécale , explique Stéphane Lacombe, chef à la gestion des eaux et à l'environnement pour la Ville de Rouyn-Noranda.

Ouvrir en mode plein écran La Ville de Rouyn-Noranda nage en plein mystère concernant la présence de la bactérie E. coli dans l'eau potable du quartier Évain. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Bruno Giguere

On a un gros point d’interrogation au-dessus de notre tête, considérant tous les efforts qu’on a mis dans les derniers mois pour remettre ces puits en fonction. C’est vraiment un choc pour nous , ajoute-t-il.

L’avis d'ébullition bientôt levé

L’équipe de Stéphane Lacombe a pris des échantillons à plusieurs endroits du réseau d'aqueduc pour essayer de découvrir où est survenue la contamination.

En attendant d’en savoir plus, le quartier Évain a de nouveau été branché sur le réseau d’eau chlorée de Rouyn-Noranda.

L’avis d'ébullition sera en vigueur le temps de faire les analyses nécessaires, mais pourrait être levé au cours de la fin de semaine.