Une autre hausse des tarifs au centre de ski Mont-Fortin

Pour une deuxième année consécutive, il en coûtera plus cher pour skier au centre de ski Mont-Fortin, à Jonquière. L'ensemble des tarifications subira une hausse de 27 % pour la prochaine saison.

La Ville de Saguenay, propriétaire de la station, souhaite uniformiser les prix avec ceux de l’autre centre qu’elle possède, soit le Mont-Bélu à La Baie.

En deux ans, l’abonnement saisonnier pour les adultes est passé de 188 $ à 228 $ et ensuite à 289 $. Pour les 6 à 17 ans, la hausse s’est faite de 129 $ à 171 $, puis à 217 $ cette année.

Pour ce qui est du billet journalier pour adulte, il se vendra dorénavant 28,90 $ plutôt que 22,83 $ lors de la dernière saison. Les 6 à 17 ans auront vu le tarif passer de 17,17 $ à 21,70 $.

La majoration des tarifs a été présentée lors de la séance du conseil municipal tenue plus tôt cette semaine.

Le président de la Commission des sports et du plein air, Michel Thiffault, rappelle que pendant des années, les tarifs du Mont-Fortin n'ont pas subi de hausse.

On essaie de ne pas échauder les gens de Jonquière, on demande aux skieurs de nous comprendre aussi. Pour ces deux centres de ski qui appartiennent à la population, qui appartiennent à la Ville, c'est sûr que ce n'est pas nécessairement les mêmes services, mais c'est quand même deux centres de ski. Le Mont-Bélu, tu es collé sur les citoyens, tu es collé sur la population. Le Mont-Fortin, c'est la même chose, c'est à cinq minutes de Jonquière, cinq minutes d'Arvida, 15 minutes de Chicoutimi , a illustré le conseiller municipal.

Pas de baisse d'achalandage observée

Du côté de l'organisme Aimons le Mont-Fortin, le regroupement de citoyens créé pour la sauvegarde de la station, on se dit attristé

Toutefois, il est compris que bien des services coûtent de plus en plus cher et qu’en faisant la comparaison, la hausse du Mont-Fortin est similaire à celle des autres services sportifs de la Ville.

L'organisme se dit confiant pour l’avenir en raison des projets attendus pour le centre de ski de Jonquière, dont les utilisateurs bénéficieront dans un avenir proche.

L’an dernier, des craintes avaient été exprimées pour l’achalandage en raison de la hausse des prix. Elles ne se seraient pas concrétisées, car selon l’organisme, des vérifications ont permis de constater qu’il n'y aurait pas eu de baisse.

