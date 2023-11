Deux aspirants à la direction du Parti libéral de l'Ontario ont conclu un accord dans le but d'empêcher la mairesse de Mississauga, Bonnie Crombie, de finir en tête.

Yasir Naqvi et Nate Erskine-Smith, tous deux candidats à la chefferie et tous deux députés du Parti libéral du Canada, demandent à leurs partisans de se choisir mutuellement comme deuxième choix, et de coordonner les efforts de mobilisation des électeurs.

Notre parti fait face à une décision importante entre un Parti libéral pragmatique et fondé sur des principes, et un parti dont la direction est vulnérable aux mêmes critiques que les conservateurs de Ford - leur fardeau politique, leurs priorités et leurs donateurs , ont écrit les deux candidats dans une déclaration commune.

La déclaration vise la candidate Bonnie Crombie, perçue comme la favorite de la course à la chefferie. Cette dernière a répliqué avec une pique.

Beaucoup de temps ensemble à l’arrière-ban

Je sais que ces deux messieurs passent beaucoup de temps ensemble à l'arrière ban des libéraux fédéraux et je suppose que cela a du sens qu'ils veuillent se soutenir mutuellement , a-t-elle écrit dans une déclaration.

D'après ce que j'ai entendu, cet accord entre eux semble vague et peu clair. Il ne s'agit pas d'une convention déléguée et pour être honnête, je ne suis pas vraiment sûre de la manière dont leur arrangement va fonctionner.

Ouvrir en mode plein écran Depuis le début de la campagne, la mairesse de Mississauga, Bonnie Crombie, concentre les attaques de ses riveaux, de par son positionnement. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Michael Wilson

Un vote à bulletins classés

Dans le système de vote préférentiel que les libéraux de l'Ontario utiliseront lors du week-end du 25 et 26 novembre, les membres du parti classent leurs choix.

Si un candidat obtient plus de 50 % des votes de premier choix, il remporte la victoire. Sinon, le candidat avec le moins de votes est éliminé. Les votes de deuxième choix sont ensuite comptabilisés pour les candidats restants.

MM. Naqvi et Erskine-Smith affirment avoir trouvé beaucoup de points communs pour revitaliser la base du parti, restaurer l'éthique dans le gouvernement et investir dans l'éducation publique, les soins de santé et l'accessibilité tout en s'attaquant à la crise climatique.

Le quatrième candidat dans la course, l'ancien député libéral et actuel membre du caucus provincial Ted Hsu, a écrit sur les médias sociaux qu'il avait également été invité à participer à cet arrangement, mais qu'il avait décliné.

Avec les informations de CBC