Un programme de Techniques policières au Cégep Beauce-Appalaches dès l’automne prochain

Le Cégep Beauce-Appalaches à Saint-Georges offrira dès l’automne prochain le programme de Techniques policières. Il s’agira du douzième établissement collégial au Québec à offrir la technique de trois ans.

Ouvrir en mode plein écran Le député de Beauce-Sud Samuel Poulin étant présent lors de l'annonce tout comme sa collègue de la CAQ, la ministre de l’Enseignement supérieur Pascale Déry et la directrice générale du Cégep Beauce-Appalaches Caroline Bouchard. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Le député de Beauce-Sud Samuel Poulin parle d’une nouvelle majeure pour la rétention des jeunes Beaucerons. Ces 50 recrues vont vivre à Saint-Georges, travailler les fins de semaine, c’est fort important , lance ce dernier qui les imagine déjà appliquer une fois leur DEC obtenu à un poste de la Sûreté du Québec dans la région.

Avant les jeunes de la Beauce devaient aller du côté de Québec, c’est des jeunes qu’on perdait pour trois ans, les soirs, les fins de semaine.

Le programme sera déployé en partenariat avec le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue qui viendra donner un coup de pouce à l’établissement beauceron dans la mise en place de la Technique policière.

Ouvrir en mode plein écran Caroline Bouchard est la directrice générale du Cégep Beauce-Appalaches. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Avec ce nouveau programme, le Cégep Beauce-Appalaches devrait avoisiner les 1500 étudiants d’ici trois ans selon la directrice générale Caroline Bouchard.

C’est un programme qui va aider nos 14 équipes sportives. L’impact est majeur, de l’enseignement pédagogique jusqu’aux activités socioculturelles , explique-t-elle alors que le téléphone a déjà commencé à sonner pour les embauches. Une dizaine d’emplois seront créés selon la direction.

On a déjà eu des appels de policiers à la retraite et de futurs retraités qui ont pris de l’information et qui souhaitaient offrir leur candidature.

Modernisation des installations

Le Cégep Beauce-Appalaches modernisera aussi bon nombre de ses installations, comme une palestre pour les cours d’autodéfense et une salle de vélos stationnaires dans les locaux de l’ancienne piscine. Un nouveau laboratoire muni de caméras et des micros pour des simulations à distance sera aussi intégré aux nouvelles installations.

La semaine prochaine, 1200 jeunes viennent visiter l’établissement. De ce nombre, près de 200 jeunes sont déjà inscrits à une conférence sur la Technique policière et auront un avant-goût du programme.

Ouvrir en mode plein écran Des membres de la Sûreté du Québec étaient présents lors de l'annonce de l'arrivée de la Technique policière au Cégep Beauce-Appalaches. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Présente lors de l’annonce, la ministre de l’Enseignement supérieur Pascale Déry a rappelé la pénurie de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs, dont celui de la police et l’importance de former la relève, mais d’assurer de plus grand effectif dans la région actuelle .

Selon le ministère de la Sécurité publique, le Québec aura besoin de 1000 policiers par année au cours des cinq prochaines années. Présentement, les chiffres du ministère de l’Enseignement supérieur montrent 679 diplômés annuellement en moyenne.

La ministre confirme du même coup que le Cégep de la Gaspésie et des Îles offrira lui aussi le programme dès l’automne 2024.