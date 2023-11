Une stèle commémorative en hommage au soldat William Tom « Bud » Seaman, originaire du Manitoba et mort en 1943 dans l'écrasement de son bombardier près du village français de Machecoul-Saint-Même, dans l’ouest de la France, sera inaugurée le 11 novembre.

Le président de l’association Machecoule Histoire, Christophe Durand, explique qu’une stèle commémorative rendant hommage aux morts d’un bombardier de la Royal Air Force (RAF) britannique, parmi lesquels figure le soldat Tom Bud Seaman, fera l’objet d’une cérémonie le 11 novembre dans le village.

Le monument a été notamment financé par la mairie du village..

Le soldat manitobain Tom Seaman pose avec son chien. Photo : Document remis

En France, le 11 novembre marque la signature de l’armistice ayant mis fin à la Première Guerre mondiale, tandis qu’au Canada, le jour du Souvenir sert de commémoration aux soldats morts dans toutes les guerres.

L’important, c’est que cette stèle existe enfin. Alors nous allons profiter de cette occasion pour commémorer ces morts qui sont du deuxième conflit mondial , explique Christophe Durand.

Par ailleurs, une Rue des Aviateurs existe dans le village, en hommage aux pilotes disparus dans l’écrasement du bombardier dont faisait partie William Tom Bud Seaman.

Cette stèle a été inaugurée le 11 novembre dans le village français de Machecoul-Saint-Même en mémoire du soldat manitobain Tom "Bud" Seaman. Photo : Christophe Durand

Le destin d’un soldat manitobain en France

Le soldat manitobain William Tom Seaman, dit Bud , originaire d’Edrans, à l’ouest de Winnipeg, s’était engagé dans la Royal Air Force, l’aviation militaire britannique, pendant la Seconde Guerre mondiale. Après sa mort, une île située dans le nord du Manitoba a été nommée en son honneur le 20 février 1975.

Selon les informations de l’historienne de la famille Seaman, Jacquie Jones, Bud Seaman est né en 1921 à Edrans. Ses parents, William James et Ella (Kerr) Seaman, possèdaient une ferme dans le village.

Bud Seaman, le nom sous lequel il était surtout connu, a fréquenté l’école d’Edrans jusqu’à sa 8e année, explique Jacquie Jones.

Il avait une personnalité charmante et un grand sens de l’humour grâce auquel il amusait ses amis et sa famille.

Bud Seaman était aussi batteur dans la fanfare d’Edrans, participant à plusieurs compétitions, affirme l’historienne.

La fanfare d'Edrans, William Tom « Bud » Seaman est tout à droite, un tambour à la main. Photo : Jacquie Jones

Avant de s’engager dans l'Aviation royale canadienne, de laquelle il sera transféré plus tard à la RAF, il travaillait dans la ferme familiale.

Sa cousine Ethel et son mari furent les derniers proches du soldat à lui dire adieu, avant son départ pour l’Angleterre, à Winnipeg , raconte Jacquie Jones. Bud a hissé sa cousine, de petite taille, sur une chaise avant de l’embrasser.

Selon Christophe Durand, le président de l’association Machecoul Histoire, dans la nuit du 10 au 11 juin 1943, William Tom Bud Seaman et cinq autres membres d’équipage se trouvaient à bord du Whitley Aircraft BD 442, un bombardier, au-dessus du village français de Machecoul-Saint-Même, commune située au sud de Saint-Nazaire dans l’ouest de la France.

À son bord, William Tom Seaman occupait le poste de mitrailleur.

La rue des aviateurs, dans le village français de Machecoul-Saint-Même, en hommage aux aviateurs morts dans le bombardier dont faisait partie le soldat Seaman. Photo : Christophe Durand

L’appareil était en route pour lâcher des tracts de propagande au-dessus de la ville de Nantes. C’est alors qu’à 1 h 14 du matin, un chasseur allemand de nuit, un Messerschmitt, aurait abattu l’avion au-dessus du village et se serait écrasé en bordure de celui-ci.

Morceau du fuselage du bombardier à bord duquel se trouvait William Tom « Bud » Seaman, conservé par les habitants du village de Machecoul-Saint-Même. Photo : Christophe Durand

Cinq membres d’équipage sur six seraient morts, dont le Manitobain. Un seul en serait ressorti vivant et aurait été capturé et déporté par les Allemands.

Nous n’avons pas pu retrouver la trace du soldat qui s’en était sorti, il est probablement mort en camp , explique Christophe Durand.