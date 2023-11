Les stages en soin infirmier, maintenus…mais limités

Bien qu’elles souhaiteraient prêter main-forte à la FIQ pour cette deuxième journée de grève, les étudiantes en santé sont limitées par certaines contraintes.

Si votre préceptrice quitte ses fonctions pour effectuer son temps de grève, vous ne pouvez plus prodiguer des soins à la clientèle, car vous n’êtes plus sous la supervision de l’infirmière-préceptrice qui encadre votre stage.

Cette directive provient du CIUSSS MCQ et a été envoyée à tous les établissements scolaires offrant des activités de stage en santé au sein du CIUSSS MCQ. L’institution maintient que les journées de stage sont tout de même maintenues. Les étudiantes et étudiants ne peuvent cependant pas participer aux moyens de pression de la FIQ.

Pour les stagiaires, c’est un aspect plutôt décevant. L’Association étudiant(e)s en sciences infirmières (AESI) souligne qu’il s’agirait d’un moyen de pression supplémentaire sur le gouvernement. Ça serait un bon moyen de faire de la pression au niveau gouvernemental, mais aussi de s'allier avec le syndicat puis nos futurs collègues de travail pour faire valoir autant nos conditions en tant qu'étudiant que nos conditions de travail futures , explique la présidente de l’ AESI , Coralie Venne.

Somme toute, les stagiaires disent comprendre les raisons pour lesquelles les stages sont maintenus. La FIQ les a d’ailleurs contactés pour expliquer ces raisons. Les activités sont, entre autres, maintenues afin de ne pas retarder la diplomation des étudiants puisque les enjeux de main-d’œuvre dans le milieu sont importants.

Publicité

Je pense que tout le monde a bien apprécié. Ce que les infirmières font [c’est pour nous] dans le fond. Elles vont grever pour nos conditions futures , mentionne Coralie Venne. C’est certain que la FIQ est là pour nous, même si on n’est pas encore nécessairement sur le marché du travail.

La FIQ demande l'appui des établissements scolaires

La FIQ demande aux établissements scolaires de déplacer les prochaines journées d’activité de stage des étudiants qui ont lieu les 23 et 24 novembre prochains. On souhaiterait un appel à la solidarité à toutes les maisons d'enseignement, si c’est possible de déplacer ces journées de stage à une autre journée , explique la présidente par intérim du Syndicat des professionnelles en soins de la Mauricie et du Centre-du-Québec, Patricia Mailhot.

Elle ajoute toutefois que le syndicat souhaite voir les stagiaires lors des journées de stages. Ce sont nos futurs membres, on a besoin de relève.

Avec les informations d'Edouard Dubois