Vous voulez patiner sur un lac à Banff? Attention à ce que la glace soit solide!

Alors que l'automne est bien avancé et que le temps se fait plus froid en Alberta, le parc national Banff rappelle à la population que le patinage sur des surfaces gelées naturellement, comme un lac, comporte des risques. Certaines précautions sont nécessaires si l’on veut pratiquer ce genre d’activités à ce temps-ci de l’année, indique l’agence fédérale.

Avec la longue fin de semaine qui arrive, certains seront probablement tentés de sortir leurs patins avec l’espoir de glisser sur un lac au milieu des Rocheuses.

Pas si vite, averti Parcs Canada!

Juste parce que la glace a l’air assez épaisse ou même si vous voyez des gens en train de patiner, ça ne veut pas nécessairement dire que c’est sécuritaire de le faire , explique Natalie Fay, gestionnaire des relations externes pour Parcs Canada au parc national Banff.

Des incidents où des gens ont dû être secourus après être tombés dans l’eau glacée ne sont arrivés que très rarement dans le parc national, mais cela ne veut pas dire qu’il faut lésiner sur les précautions. D’autant plus que Parcs Canada ne surveille qu’une partie des surfaces gelées.

On ne veut pas que ces chiffres augmentent.

Tous les visiteurs qui décident de patiner [sur ce genre de surface] le font à leur propre risque , précise Mme Fay.

Publicité

Des précautions à prendre

Des précautions sont donc nécessaires si on décide d’enfiler des patins pour se délier les jambes sur un lac.

S’il y a des fissures dans la glace, évidemment notre recommandation est de ne pas [patiner sur la surface] et de trouver une autre activité à faire ! , souligne Mme Fay.

Il est aussi possible de percer un trou dans la glace pour en évaluer l’épaisseur. Parcs Canada recommande que l'épaisseur de la glace soit d’environ 15 cm pour y marcher et patiner seul, et qu'elle soit de 20 cm minimum pour effectuer ces activités en groupe.

Si vous vous retrouvez à l’eau après que la glace ait cédé sous vos pieds, il important de rester calme, mais il faut aussi connaître les méthodes pour s'en sortir.

Premièrement, appelez à l’aide !

C’est important de résister à l’envie immédiate de remonter à [l’endroit] où vous êtes tombés , indique Natalie Fay, car la glace y est très fragile.

Ouvrir en mode plein écran Parcs Canada rappelle qu’il faut répartir son poids sur la glace. Photo : Parcs Canada

Elle recommande de reprendre son souffle, de se détendre, de faire face au rivage, et d’agiter ses jambes dans l’eau pour en sortir. Il faut exécuter ce processus lentement pour ne pas briser davantage la glace, ajoute Mme Fay. Il est important de bien répartir son poids sur la glace, notamment en restant à l'horizontale, puis de ramper jusqu’à un endroit où la glace est plus épaisse.

Quoi faire si on voit une personne dans l’eau? Il ne faut pas sauter dans l’eau, il faut rester sur la glace solide!

C’est important qu’une personne dans le groupe ait soit une corde ou quelque chose à lancer d’une distance sécuritaire [...] pour aider la personne à sortir de l’eau.

La condition des glaces est toujours variable.

Il est aussi recommandé d’éviter les zones gelées comme les rivières, où l’eau peut être en mouvement sous la surface.