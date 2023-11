La comédie musicale Elf à l’affiche du Arts Club

Le Arts Club de Vancouver présente sa nouvelle comédie musicale Elf : The Musical, un classique familial du temps des Fêtes qui a vu le jour sur la scène de Broadway en 2010.

Du mardi au dimanche, jusqu’au 31 décembre, 19 acteurs et actrices, un chœur de 5 enfants et 8 musiciens recréent l'histoire de Buddy, un personnage élevé par les elfes du père Noël, alors qu’il voyage à New York pour rencontrer son père biologique.

La comédie musicale est une adaptation du film du même nom sorti en 2003 et mettant en vedette l'acteur Will Ferrell. Une partie du tournage avait d’ailleurs eu lieu à Vancouver et à Coquitlam.

Un mélange de tradition et de nouveauté

Ouvrir en mode plein écran Le comédien Tom Pickett (père Noël) dans « Elf: The Musical », 2023 - décors par Brian Ball, costumes par Christine Reimer, éclairage par Itai Erdal. Photo : Moonrider Productions (pour le Arts Club Theatre)

S’éloignant des chansons de Noël traditionnelles, la comédie musicale Elf repose sur une musique originale, mais typique de Broadway où elle est née.

Les thèmes abordés dans l'humour sont accessibles pour tous et toutes. L'accès au bonheur, la recherche de soi, sans oublier les crises hyperdramatiques, qui rendent le tout comique.

Le spectacle sur scène revisite par ailleurs certains aspects de la version cinématographique. Le personnage du père, Walter, apparaît davantage maladroit avec sa famille et surmené par son travail, signe des temps peut-être, que cupide et délibérément négligent envers ses proches comme dans la version filmée.

Les éléments de décor s'actualisent aussi : le père Noël délaisse le papier parchemin pour la tablette électronique.

Inventivité dans les décors

Une attention particulière semble avoir été portée aux décors, fruit de la collaboration entre le metteur en scène Stephen Drover et le scénographe Brian Ball.

Les décors se déploient sous les yeux du public à la façon d’un livre animé. Ces livres dont les pages contiennent des mécanismes qui développent certaines images en trois dimensions.

La pièce adapte cette idée en superposant des images en deux dimensions et crée ainsi des décors en trois dimensions.

Ouvrir en mode plein écran La distribution de « Elf: The Musical », 2023 - décors par Brian Ball, costumes par Christine Reimer, éclairage par Itai Erdal. Photo : Moonrider Productions (pour le Arts Club Theatre)

Les costumes pour la plupart très colorés offrent une dichotomie visuelle entre les personnages plus festifs, dont Buddy, et le personnage de Walter, qui porte des couleurs plus neutres.

Plusieurs moments plongent l'auditoire dans un imaginaire ludique, magique de l'enfance. C'est le cas lorsque des personnages décident qu'une déchiqueteuse à papier est en fait, une machine à faire de la neige .

Ouvrir en mode plein écran Les comédies Rickie Wang (Michael) et Sharon Crandall (Emily) dans « Elf: The Musical », 2023 - décors par Brian Ball, costumes par Christine Reimer, éclairage par Itai Erdal. Photo : Moonrider Productions (pour le Arts Club Theatre)

La comédie musicale Elf est présentée au théâtre Stanley jusqu’au 31 décembre 2023. Deux représentations, les 12 et 21 novembre, seront suivies d'une discussion avec l'équipe de créateurs et la distribution. Deux représentations, les 3 et 8 décembre, proposeront par ailleurs une description orale des éléments visuels pour les personnes aveugles ou malvoyantes.