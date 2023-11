L’Est-du-Québec se serre les coudes contre la nouvelle carte électorale

Ils sont 65 élus de tous les horizons des régions de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et du Bas-Saint-Laurent à avoir cosigné une lettre ouverte publiée jeudi dans La Presse pour s'opposer au redécoupage électoral.

Ces maires, préfets et députés, pour la plupart, réaffirment leurs craintes de voir disparaître une circonscription en Gaspésie dès la prochaine élection provinciale.

Intitulée Il faut préserver les circonscriptions de l’Est-du-Québec, la lettre recense les arguments qui ont été présentés lors de la tournée de la Commission de la représentation électorale dans la région le mois dernier.

L’abolition d’une circonscription est une perte démocratique qui va au-delà de la disparition d’une voix à l’Assemblée nationale. La vie démocratique ne s’active pas qu’une fois tous les quatre ans, mais à tous les instants des communautés.

Si on veut bien représenter notre population, il faut être présent sur le terrain pour entendre les enjeux , martèle le président de la Table des préfets de la Gaspésie, Mathieu Lapointe, cosignataire de la lettre. Il était en entrevue à l'émission Au cœur du monde.

Il faut aller aux soupers spaghetti, il faut aller rencontrer les clubs des 50 ans et plus, il faut aller discuter avec les gens d’affaires… Dans une circonscription qui couvre de Petite-Vallée jusqu’à l’Ascension-de-Patapédia, avec 36 municipalités, trois MRC , le défi est énorme , ajoute-t-il.

Ouvrir en mode plein écran La Commission de la représentation électorale propose de réunir les circonscriptions de Gaspé et de Bonaventure et d'inclure la Haute-Gaspésie dans la circonscription de Matane-Matapédia, qui perdrait une partie de la MRC de La Mitis. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

M. Lapointe, qui est également maire de la ville de Carleton-sur-Mer, réitère que le quotient électoral ne favorise pas les régions.

Le quotient électoral sert à délimiter les circonscriptions électorales sur la base de la population totale ou des électeurs inscrits. Il indique donc quelle devrait être la population moyenne d’une circonscription. Il est calculé en divisant la population totale ou d’électeurs inscrits par le nombre de circonscriptions à distribuer. Source : Élections Québec

L’augmentation démographique en Gaspésie ou ailleurs en région ne se fait pas aussi rapidement que dans les grands centres. […] Si on continue d’éliminer des régions sur la simple base du calcul mathématique du nombre d’électeurs par député, on va se retrouver dans quelques années avec des régions affaiblies , renchérit l’élu gaspésien.

Pour maintenir le dynamisme des régions, il faut les entendre à Québec.

Ouvrir en mode plein écran Mathieu Lapointe, maire de Carleton-sur-Mer, préfet de la MRC Avignon et président de la Table des préfets de la Gaspésie (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Une démarche apolitique

L’idée de cette lettre ouverte est née lors d’une rencontre où une quarantaine d’élus de ces régions étaient réunis.

C’est une démarche qu’on souhaitait apolitique. Tout le monde était d’accord pour envoyer cette lettre-là, envoyer le message comme quoi on souhaite le statu quo en termes de représentativité avec les circonscriptions , poursuit-il.

C’est aussi l’ensemble du combat des régions qu’on veut mener à travers cette démarche, soit garder une voix pour les régions du Québec à Québec. Je crois que ça peut faire écho ailleurs, comme au Saguenay–Lac-Saint-Jean, sur la Côte-Nord ou en Abitibi.

M. Lapointe indique que cette lettre s’inscrit également dans une volonté de visibilité publique.

On martèle depuis quelques semaines le message de l’importance de préserver l’intégrité des circonscriptions électorales actuelles. On s’est assuré qu’il y aille une consultation publique à New Richmond. On a marqué le coup avec notre forte présence aux consultations […]. La lettre c’était l’étape suivante , précise-t-il.

L’élu assure que d’autres actions sont prévues prochainement.