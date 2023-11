Voici une liste non exhaustive des endroits où commémorer le jour du Souvenir dans la région de la capitale nationale, samedi 11 novembre.

À Ottawa

Cérémonie nationale

La cérémonie nationale du jour du Souvenir aura lieu au Monument commémoratif de guerre du Canada, à Ottawa, vers 10 h 30.

Il sera possible d’y assister en personne ou de la regarder en direct sur la page Facebook de la Légion royale canadienne.

Entre 10 h 50 et 10 h 59, des CF18 Hornet des Forces armées canadiennes et un avion d’époque survoleront le Monument commémoratif de guerre du Canada, le Cimetière militaire national des Forces armées canadiennes et divers emplacements de la Légion royale canadienne à Ottawa.

Des impacts sur la circulation à prévoir à Ottawa Les personnes qui souhaitent assister à la cérémonie nationale du jour du Souvenir ou qui veulent se rendre au centre-ville devront planifier leurs déplacements, samedi. De 7 h à 14 h, plusieurs rues seront fermées : la rue Elgin de l’avenue Laurier à la rue Wellington, la rue Wellington de l’angle de la rue Rideau et de la promenade Sussex à la rue Bank, la rue Metcalfe de la rue Albert à la rue Wellington, la rue Queen de la rue O’Connor à la rue Wellington et la promenade de la Reine-Élizabeth de la rue Somerset à l’avenue Laurier Ouest. D’autres fermetures de rues intermittentes et continues auront lieu entre 8 h et 13 h dans le secteur délimité par la rue Nicholas à l’est, l’avenue Laurier Ouest au sud, la rue Elgin à l’ouest et les rues Wellington et Rideau au nord, puisque le défilé sera escorté jusqu’au Monument commémoratif de guerre du Canada, et depuis ce dernier, par le Service de police d’Ottawa.

Musée canadien de la guerre

Le Musée canadien de la guerre diffusera en direct l’illumination de la salle du Souvenir à 10 h 45.

Vanier

Une cérémonie pour le jour du Souvenir est organisée par la filiale d’Eastview de la Légion royale canadienne au cénotaphe situé au 180 avenue Marier, de 14 h à 17 h. Le défilé partira du 294, rue Cyr à 13 h 30, pour se diriger vers le chemin Montréal, vers la rue Hannah et l’avenue Marier. Après la cérémonie, la Légion offrira de légers rafraîchissements au quartier général au 294, rue Cyr.

Orléans

La filiale d’Orléans de la Légion royale canadienne tient un événement de 10 h 30 à 11 h 45 au 800 promenade Taylor Creek, dans le quartier d’Orléans.

Nepean

Une cérémonie est prévue à 10 h 45 au cénotaphe de Nepean, situé au 101 promenade Centrepointe.

Barrhaven

La filiale de Barrhaven de la Légion royale canadienne organise un événement pour le 11 novembre, à 10 h 30, à l’école secondaire John McRae.

Kanata

La filiale de Kanata de la Légion royale canadienne organise une cérémonie à 10 h 50 au cénotaphe de Kanata, situé au 2 square Colchester.

Stittsville

La filiale de Stittsville et district de la Légion royale canadienne tient un événement pour le jour du Souvenir à 14 h au cénotaphe de Stittsville situé au 10 voie Warner-Colpitt.

Proche d'Ottawa

Manotick

Un événement est prévu à 10 h 30, au 5550 rue Ann, à Manotick.

Richmond

La filiale de Richmond et district de la Légion royale canadienne organise une cérémonie à 10 h 40 au 6127 rue Perth, à Richmond.

Dans l’est ontarien

Metcalfe

La filiale d’Osgoode de la Légion royale canadienne invite la population à commémorer le jour du Souvenir au 8243 rue Victoria, à 10 h 45.

Russell

Une cérémonie aura lieu au 24 voie Legion à Russell, à 10 h.

Rockland

La filiale de Rockland et district de la Légion royale canadienne organise une commémoration du jour du Souvenir au 1560 rue Laurier, à 11 h.

En Outaouais

Gatineau

La Légion royale canadienne Norris organise une cérémonie à la place Ben Franklin, située au 231 boulevard Maloney Ouest, à Gatineau, à partir de 14 h.

Aylmer

La filiale d’Aylmer de la Légion royale canadienne organise une cérémonie à 10 h 40 au parc commémoratif d’Aylmer situé au 120 rue principale à Gatineau.

Buckingham

Une commémoration est prévue à 10 h 30 au 515 rue Charles, dans le secteur de Buckingham, à Gatineau.

Wakefield

La filiale de Wakefield de la Légion royale canadienne organise un événement à 10 h 30 au cénotaphe du parc de la Paix situé sur la promenade Riverside.