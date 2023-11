720 logements abordables « retirés du marché spéculatif » dans l’est de Montréal

Plus de 1500 locataires de l’est de Montréal verront leur loyer mis à l'abri de hausses démesurées grâce à une transaction d’environ 120 millions $.

C’est une transaction qui aura valeur de symbole alors que les gouvernements multiplient les annonces pour réaliser des projets de logement abordable.

Radio-Canada a appris qu’un OBNL en logement abordable, la Société immobilière Mainbourg, fait l’acquisition du complexe immobilier Le Domaine La Rousselière dans l’est de Montréal.

Le projet de 120 millions $ inclut un programme de rénovation de 10,4 millions de dollars étalé sur cinq ans.

C’est plus de 1500 personnes qui voient ainsi leur logement sortir du milieu spéculatif et avoir un propriétaire dont la seule mission est de gérer du logement à un coût abordable , se réjouit Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation à la Ville de Montréal.

Ouvrir en mode plein écran Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif à la Ville de Montréal Photo : Radio-Canada

Déjà ces dernières semaines, l’ingénierie financière s’est dessinée avec l’enregistrement d’un prêt de 75 millions de dollars par la Caisse d’économie solidaire Desjardins.

La Fondation Chagnon participe également au montage financier à hauteur de 5 millions $, ainsi qu’une société financière de Colombie-Britannique.

La participation de Montréal sera de 15,8 M$ tandis que Québec injecte 20 M$.

Un projet comme celui-là est vraiment porteur parce qu’on sait que, si on veut faire en sorte, à la Ville, de préserver notre caractère d’abordabilité, on doit construire, construire, construire, mais on doit aussi retirer du marché spéculatif beaucoup d’unités de logement.

Le Domaine La Rousselière figurait d’ailleurs dans la liste des immeubles dans la mire de Montréal.

Selon une compilation préparée par Radio-Canada en juin, près de 350 propriétaires ont reçu depuis l’an dernier un avis officiel de la Ville de Montréal leur signifiant que leur bâtiment ou leur terrain était assujetti à un droit de préemption.

Une procédure qui permet aux villes comme Montréal d’obtenir un droit de premier achat et d’égaler une offre d’achat privée soumise au propriétaire. Un privilège valide pour 10 ans.

Un groupe d’investisseurs ontariens détenait le complexe La Rousselière depuis de nombreuses années. L’évaluation foncière du site s’élève à près de 110 millions $.

Des loyers à moins de 1000 $

Rencontrée à son appartement du Domaine La Rousselière, Francine Fortier se réjouit de savoir que son loyer va demeurer abordable pour de nombreuses années.

Les personnes âgées aujourd'hui n'ont pas beaucoup de revenus avec les chèques de pension et ne seraient même pas capables de payer des logements 1200 $, 1500 $ par mois , dit-elle.

Elle est locataire avec son mari depuis 45 ans, et le couple paie 775 $ par mois tout inclus pour son quatre et demi. Une exception à Montréal.

Comme le souligne Benoit Dorais, on sait très bien que, quand un locataire part, le prix [du loyer] va être majoré et, à ce moment-là, on perd des unités qui sont abordables .

Un OBNL comme gestionnaire

L’acheteur, la Société immobilière Mainbourg, est un OBNL qui détient déjà 500 logements communautaires dans l’est de Montréal.

Pour son directeur général, François Claveau, ça prenait un organisme avec les reins solides pour donner confiance aux investisseurs [...] et on avait besoin de subventions, d’aide du gouvernement .

Québec annonçait, en juin 2022, une subvention de 350 millions de dollars pour des projets d'habitation qui seront réalisés par le Fonds de solidarité FTQ et le Mouvement Desjardins. Ces derniers s'engagent à rendre disponibles près de 3000 logements abordables et sociaux sur un horizon de trois ans.

Vendredi, la ministre Duranceau ainsi que la mairesse Plante doivent notamment faire l’annonce officielle de la transaction.

Avec la collaboration de Sarah Dery