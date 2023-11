Les experts en santé mentale de Toronto pourraient bientôt intervenir dans des situations d'urgence partout dans la Ville. Le conseil municipal a voté en faveur de l'expansion de ce projet pilote, jeudi.

Le projet pilote intitulé Toronto Community Crisis Service [TCCS, Service de crise communautaire de Toronto, traduction libre] permet depuis mars 2022 à des spécialistes en santé mentale de répondre à des appels d'urgence de crise. Il s'agira du quatrième service d'urgence de Toronto , aux côtés des ambulanciers, pompiers et policiers, selon le libellé de la motion acceptée à l'unanimité.

Le conseil municipal a donc demandé au personnel de la Ville de passer aux prochaines étapes afin de permettre à ces spécialistes d'intervenir sur tout le territoire de la Municipalité. Entre autres, la Ville devra demander de l'aide financière auprès du gouvernement provincial.

Il est temps d'étendre le programme à l'ensemble de la Ville , a plaidé lors des débats la conseillère municipale Ausma Malik. L’élue locale qualifie de succès l’initiative actuellement disponible dans quatre zones qui représentent environ 60 % de la ville.

Le conseiller du centre-ville, Chris Moise, l'a qualifié de véritable progrès.

De son côté, le conseiller d'Etobicoke, Stephen Holyday, a proposé de supprimer le libellé quatrième service d'urgence de Toronto de la motion, sans succès.

Jusqu’à 43 postes

La Ville prévoit dépenser un peu moins de 14 millions de dollars au cours de l'exercice en cours pour financer huit postes au sein de cette équipe de crise spécialisée en santé mentale.

Un rapport d'octobre de l’administration municipale a estimé qu'une généralisation coûterait 26,8 millions de dollars pour 13 postes en 2024, et 34,7 millions de dollars pour 43 postes d'ici 2026.

Le service a reçu 6827 appels au cours de sa première année. Le personnel a constaté que 78 % des appels transférés depuis le 911 avaient été résolus avec succès sans intervention de la police.

95 % de satisfaction

Les données ont montré que 95 % des usagers étaient satisfaits ou très satisfaits du service reçu, et 90 % ont déclaré qu'ils pensaient qu'il y avait eu un impact positif sur leur perception de la sécurité et du bien-être communautaires, toujours selon les agents municipaux.

Au cours de cette première année, le rapport indique que les équipes de crise communautaire ont réalisé 2936 interactions de suivi post-crise et ont mis en relation 1160 utilisateurs de services avec des soutiens en gestion de cas.

Le Service de crise communautaire de Toronto a un impact positif démontré en termes d'équité pour les communautés autochtones, noires, racialisées et LGBTQ2S+, renforçant ainsi la confiance dans les efforts de sécurité communautaire et conduisant à de meilleurs résultats pour les communautés autochtones, noires et équitables qui sont confrontées à une surpolice , indique le rapport d'octobre.

Ce service réduit les interventions de la police et favorise les solutions axées sur la communauté qui mettent en relation les personnes en crise avec les programmes et services de santé mentale et de bien-être dont elles ont grandement besoin.

Avec les informations de CBC News