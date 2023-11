Saskatoon veut un service rapide par autobus pour régler les problèmes de transport

La Ville de Saskatoon indique qu’elle mettra bientôt en place un service rapide par autobus pour répondre aux besoins de la population grandissante. La Ville a d'ailleurs commandité une étude sur les besoins en matière de transport durable en partenariat avec l’Université de la Saskatchewan.

Le système actuel de transport en commun ne répond plus aux besoins de la population, selon Daniel Fuller, professeur en santé communautaire et épidémiologie à l’Université de la Saskatchewan.

Ce dernier est chargé de mener à bien cette étude qui explore aussi les bienfaits du transport collectif.

Daniel Fuller indique que l'objectif à travers l'adoption d'un service de transport durable est que 30 % à 40 % des habitants de Saskatoon utilisent les transports en commun. Photo : Radio-Canada / Albert Couillard

La Ville planifie une expansion de la population d'environ 265 000 à 500 000 personnes et une des choses très importantes pour un peu gérer l'augmentation de la population, c'est de développer le transport durable , indique-t-il.

Un des gros projets, c'est le service rapide par autobus. Un peu comme un métro par autobus, donc un système d'autobus qui va traverser la ville et arrêter au 10 minutes.

Daniel Fuller indique que l’objectif à travers l'adoption d'un service de transport durable est que 30 % à 40 % des habitants de Saskatoon utilisent les transports en commun. Il précise qu'en ce moment, ce taux est de 11 % à 12 %.

Il y a du chemin à faire , affirme-t-il.

M. Fuller souhaite que cette étude puisse dresser un portrait des impacts que l'utilisation des transports en commun a sur la santé, l’environnement et le bien-être des habitants de Saskatoon.

On sous-estime souvent le bénéfice du transport en commun parce que l’on ne comprend pas ou parce qu'on ne peut pas estimer son impact de la santé ou son impact sur le changement climatique , dit-il. Donc ce qu'on essaie de faire dans le fond, c'est d'aider la Ville à comprendre ça.

La Ville de Saskatoon explique qu’elle travaille à moderniser son système de transport depuis 2012 et que le projet du service rapide par autobus devrait bientôt voir le jour. Elle n'a cependant pas donné de détail sur la date précise à laquelle le projet sera complété ou sur les frais liés.

Dans un courriel à Radio-Canada, le directeur général de la Division des transports et de la construction de Saskatoon, Terry Schmidt, indique que ce projet a été approuvé par le conseil municipal en 2019 et que des plans de construction sont en cours.

Le calendrier est basé sur la confirmation de l'approbation du financement par d'autres niveaux de gouvernement, sur laquelle nous espérons pouvoir fournir une mise à jour dans un avenir proche , dit-il.

La Ville des Ponts souhaite implanter trois lignes de réseau principales à travers son service rapide par autobus.

En rouge, il s'agit du quartier Shaw Centre qui se rendra jusqu'à Boychuk, en vert, le départ sera de Confederation jusqu'à University Heights et en bleu, de Lawson Heights jusqu'à la 8e Rue. Photo : Ville de Saskatoon

La Ville de Saskatoon affirme que les trois lignes principales seront reliées au reste du système de transport en commun, afin d'améliorer le service dans toute la Ville .

Le directeur de la Planification et des Services de projet à la Ville de Saskatoon, Chris Schulz, explique que la Ville veut s’assurer que ce nouveau projet répond aux besoins de la population.

Chis Schulz indique que la Ville élabore un plan pour répondre aux besoins de la population de Saskatoon en matière de transport depuis plusieurs années. Photo : Radio-Canada / Albert Couillard

Certaines choses sont prévues pour s'assurer que le transport en commun sera à l'heure, qu'il soit capable d'atteindre des fréquences plus élevées et qu'il est peut-être plus confortable pour les usagers , estime-t-il.

Un système de transport qui divise

Plusieurs usagers du transport en commun déplorent les «retards fréquents» des autobus. Photo : Radio-Canada / Fatoumata Traore

L'habitante de Saskatoon Sianna Stoski prend régulièrement l'autobus pour se rendre à l’école et souhaite que le système de transport de la Ville fasse l’objet d’une révision.

Sianna Stoski pense que le service rapide par autobus serait une bonne chose, car elle ne «serait pas en retard» à l'école. Photo : Radio-Canada / Trevor Bothorel

Je n'aime pas le fait que les chauffeurs d'autobus soient souvent en retard. Cela veut dire que je dois rester dans le froid pendant un moment en attendant mon autobus, sans savoir quand il arrivera , dit-elle.

Un autre habitant Gideon Ukolo dénonce les changements en ce qui concerne Saskatoon Transit. Selon lui, les autobus ne respectent pas l'horaire.

Gideon Ukolo est un habitué des transports en commun à Saskatoon. Photo : Radio-Canada / Trevor Bothorel

Un système de transport rapide peut être utile pour réduire les retards et rendre la circulation plus fluide , affirme-t-il.

Saskatoon Transit n’a pas répondu aux demandes d’entrevues de Radio-Canada.