Formations en construction : pas assez d’enseignants au CFP Jonquière pour la demande

La pénurie d'enseignants au Centre de formation professionnelle (CFP) Jonquière risque de mettre un frein au désir du gouvernement du Québec de former rapidement de nouveaux travailleurs en construction. L'explosion de la demande dépasse les capacités de formation du centre qui cherche à recruter du personnel.

Le CFP Jonquière a la cote depuis l'annonce d'une formation accélérée rémunérée dans certains domaines de la construction à la fin du mois d'octobre. Le directeur Carl Lévesque affirme avoir reçu plus de 150 demandes d'inscriptions. De ce nombre, seuls 44 étudiants pourront être retenus, à condition que du personnel supplémentaire soit embauché pour offrir la formation.

C’est un cri du cœur qu’on lance. Ça me prend deux enseignants pour un groupe et là, on est à un, a expliqué le directeur. Ce qui veut dire que l'enseignant, et c'est tout à son honneur, c'est un vrai pro, [...] il est obligé d'enseigner 32 heures par semaine. Pour un enseignant, 32 heures par semaine, c’est une charge. Ça n'existe pas en temps normal.

Ouvrir en mode plein écran Le CFP Jonquière a reçu l'autorisation pour ouvrir 44 places en charpenterie-menuiserie. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Le directeur général du Centre de services scolaire De La Jonquière, Sébastien Malenfant, soutient que le budget a été alloué, mais que les enseignants ne sont pas au rendez-vous.

Nous, comme centre de services, est-ce que le gouvernement nous donne les moyens, s’est-il questionné. Oui, je peux répondre positivement à ce que vous me dites, mais par contre, on doit vraiment faire des efforts pour trouver des gens.

Espoir

Malgré le défi de recrutement, le directeur du CFP ne perd pas espoir. Il demeure convaincu que son organisation peut offrir d'excellentes conditions de travail, notamment pour des jeunes qui cherchent une meilleure conciliation travail-famille ou ceux qui amorcent un changement de carrière. Notre slogan, ici, c’est : on forme des pros. Mais, on a besoin de pros pour former des pros. Pour aller chercher les meilleurs candidats possibles , a lancé Carl Lévesque.

Si le centre professionnel ouvre habituellement ses portes aux étudiants, cette fois-ci, l’établissement organisera une journée portes ouvertes pour recruter des professionnels de l’éducation. Cette initiative a pour but de contrer une pénurie de main-d’œuvre qui était déjà présente.

Selon les informations de Sacha-Wilky Merazil