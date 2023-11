Ces champignons tueurs d’arbres

Bien que la plupart des champignons jouent un rôle bénéfique aux forêts et aux écosystèmes, certains sont pathogènes, capables d’infecter et même de tuer des arbres. Ce phénomène, qui fait partie de l'équilibre naturel de l'écosystème, ne pose pas de problème en forêt, mais peut être dangereux et plus répandu en milieu urbain.

Comme l’explique Richard Hamelin, professeur et directeur du département de science forestière à l'Université de la Colombie-Britannique (UBC), il existe une catégorie de champignons appelés les champignons de carie, comme une carie dentaire.

Ouvrir en mode plein écran Le champignon produit des spores qui vont lui permettre de se propager. Photo : Radio-Canada / ALEXANDRE LAMIC

Ces Champignons vont pénétrer l'arbre par une blessure à l'écorce ou à la racine et vont l'envahir de l'intérieur. Ces arbres ont l’air bien vivants, ils ont des feuilles et des branches, mais ils sont en train de pourrir de l'intérieur. Certains les appellent les arbres zombies.

À peu près toutes les espèces d'arbres que je connais peuvent être attaquées par ces champignons de carie. Il n'y a pas d'arbres complètement immunisés contre les attaques par ces champignons-là.

Ouvrir en mode plein écran Le professeur étudie les maladies des arbres pour mieux comprendre les épidémies de maladies forestières. Photo : Radio-Canada / ALEXANDRE LAMIC

Une fois l’arbre mort ou vraiment affaibli, ses branches sont susceptibles de tomber et son tronc peut craquer. On peut donc voir ces arbres s'écrouler lors d'une tempête. Richard Hamelin rappelle que ce phénomène est naturel et fait partie de l'équilibre de l'écosystème, il est plus courant et plus destructeur en milieu urbain.

Plus destructeur parce que ces arbres peuvent tomber sur des personnes, des infrastructures ou des véhicules. Et plus courant, car ces champignons vont investir l’arbre par des blessures souvent causées par l'humain. Par exemple, les racines ou la base du tronc peuvent être endommagés lors de tonte de pelouse, et laisser l’arbre plus vulnérable aux attaques de champignon de carie.

Ouvrir en mode plein écran Des champignons sur le tronc d’un arbre peuvent être le signe d’une invasion de champignons de carie. Photo : Radio-Canada / ALEXANDRE LAMIC

Si vous pensez que des arbres sur votre terrain sont envahis par un champignon de carie ou un champignon qui attaque les racines, la meilleure chose à faire, selon le professeur, est de contacter un arboriculteur ou la municipalité pour leur signaler et déterminer si l'arbre est devenu dangereux.