Début de saison canon pour Isabelle Lajoie

La hockeyeuse franco-albertaine Isabelle Lajoie connaît tout un début de saison avec les Pandas de l’Université de l’Alberta.

Après 11 matchs, elle revendique six buts et trois mentions d’aide. À ses trois premières saisons avec l’équipe, elle s’était contentée de quatre buts et 11 aides en 88 parties.

Je joue avec beaucoup de confiance, cette année. J’ai beaucoup d’opportunités que je n’avais pas lors des saisons précédentes, ça fait une différence quand tu es utilisée dans plusieurs rôles , affirme-t-elle.

Avant cette saison, l’attaquante de Saint-Albert n’avait pas eu beaucoup d’occasions de jouer au sein de l’avantage numérique. Cette année, c’est différent.

Avec ses neuf points, elle se retrouve au sommet des pointeuses de son équipe, à égalité avec Jadynn Morden qui, elle, a inscrit huit buts et amassé une aide. Isabelle Lajoie est elle-même un peu surprise de voir son nom au haut de la liste.

Je suis un peu surprise, oui, c’est différent pour moi. Je suis tellement habituée de juste travailler fort et là, de travailler fort, marquer des buts et avoir des points, c’est excitant et je veux juste continuer.

L’entraîneur par intérim, Darren Bilawchuk, côtoie l’athlète de 22 ans depuis ses débuts avec les Pandas.

Celui qui était l’adjoint de Howie Draper avant qu’il accepte un rôle d’entraîneur au sein de la nouvelle ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) n’est pas surpris de la voir connaître autant de succès, mais il est un peu surpris de voir à quelle fréquence elle s’inscrit au pointage.

Elle a toujours eu un bon lancer et je n’ai jamais douté de sa capacité à inscrire des buts, mais le rythme avec lequel elle marque est un peu surprenant. C’est une belle addition à notre attaque , mentionne-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Isabelle Lajoie est capitaine des Pandas pour une deuxième saison. Photo : Gracieuseté : Université de l'Alberta / Don Voaklander

Si Isabelle Lajoie espère continuer à connaître du succès individuellement, elle souhaite encore plus connaître du succès en tant qu’équipe.

La capitaine affirme que les Pandas ressentent une certaine pression après avoir vu leur saison se terminer plus tôt qu’anticipé au cours des deux dernières années.

On a un certain poids sur nos épaules, ça fait deux années de suite qu’on n’arrive pas à dépasser les demi-finales et pour nous, c’est le but, on veut participer au Championnat national cette année.

L’athlète issue d’une famille de hockeyeurs croit que les Pandas ont le personnel nécessaire pour espérer participer et même remporter le Championnat national.

On a une équipe expérimentée, on a perdu très peu de joueuses au cours des deux ou trois dernières années et on compte seulement trois nouvelles joueuses cette saison , confie-t-elle.

Elle ajoute : On travaille fort et on est fières, on ne veut jamais être battues. On garde notre jeu simple, mais on est très rapides, ce qui fait que c’est difficile de jouer contre nous.

S’adapter à la vie sans Howie Draper

Le départ de Howie Draper après 26 ans derrière le banc des Pandas a pris par surprise les membres de l’équipe.

Ça a été un choc , avoue Isabelle Lajoie, mais avec notre groupe, on parlait toujours de l’importance de connaître de l’adversité au cours d’une saison. Pour nous, de l’avoir au début de l’année, ça faite une grande différence au lieu de l’avoir au milieu.

Celui qui occupe le poste d’entraîneur par intérim dit qu’on ne remplace pas Howie Draper. Ce qu’il a bâti et la culture qu’il a implantée sont enracinés , affirme Darren Bilawchuk, qui voit son travail comme étant la continuité du travail de l’homme qui dirige maintenant l’équipe de New York au sein de la LPHF .

Isabelle Lajoie croit que l’arrivée de cette nouvelle ligue aidera beaucoup à la visibilité du sport qu’elle pratique.

Ça crée une opportunité pour que les gens puissent voir comment incroyables sont les joueuses de hockey.

Celle qui fréquente la faculté d’éducation ajoute qu’elle aimerait bien un jour suivre les traces de son ex-entraîneur et jouer un jour au sein de la LPHF. On verra ce qui arrivera une fois que j’aurai fini l’école.

Isabelle Lajoie complète actuellement sa quatrième année en éducation. Elle envisage faire ses stages l'an prochain tout en jouant une dernière saison pour les Pandas.