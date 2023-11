Une réponse laconique : c'est ainsi que le ministère des Transports et de la Mobilité durable a réagi au rapport d’enquête rendu public par l'Autorité des marchés publics (AMP) il y a une semaine, qui a révélé de nombreuses négligences du ministère dans l’entretien d’infrastructures majeures au Québec, notamment le pont Pierre-Laporte et le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Comment le ministère accueille-t-il ce rapport? Quand a-t-il l'intention de déposer son plan d'action? Ces questions posées par Radio-Canada le jour même du dépôt du rapport, le 1er novembre dernier, n’ont reçu jusqu’ici comme réponse que quelques mots, et ce, après deux relances auprès du MTMD .

Le ministère prend acte du rapport de l’Autorité des marchés publics ( AMP ) et réitère l’importance qu’il accorde à la saine gestion contractuelle.

Toutefois, des échanges supplémentaires devront avoir lieu avec l’ AMP , ajoute le ministère, qui dit poursuivre son engagement d’adopter les meilleures pratiques reconnues [en matière] de gestion contractuelle .

Le rapport de l'AMP fait état de négligences dans l'entretien du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, à Montréal. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Après trois ans d’enquête, des centaines de rencontres et l’analyse de plus de 2500 contrats, l'équipe d'enquêteurs de l' AMP a livré un document de 135 pages qui fait état de sérieuses lacunes dans l’octroi et la gestion de contrats au MTMD .

L’ AMP suggère au ministère d’élaborer d’ici six mois un plan d’action et de soumettre un état d'avancement du plan au sous-ministre à chaque trimestre, avec des explications sur les écarts ou les retards constatés .

Il s’agit de la première d’une série de recommandations visant entre autres à ce que le ministère assure la sécurité et la pérennité des infrastructures majeures.

C’est d’ailleurs pour mieux comprendre certaines recommandations formulées que le MTMD souhaite avoir des échanges supplémentaires avec l’ AMP .

Compte tenu du fait que la majorité des infrastructures de transport au Québec ont été construites entre les années 1960 et les années 1980, bon nombre d'entre elles ont atteint leur fin de vie utile ou vont l'atteindre au cours des prochaines années, écrit l'AMP dans son rapport. Photo : Ivanoh Demers

Le ministère fait valoir qu’il doit concilier [...] les recommandations de différentes organisations qui surveillent ses activités , citant le Vérificateur général du Québec (VGQ), la Commission de l’administration publique, un comité d’experts indépendants, un comité d’audit interne et l’ AMP .