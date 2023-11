La déforestation dans la Péninsule acadienne qualifiée de « choquante »

Des images aériennes de la déforestation dans la Péninsule acadienne font beaucoup réagir dans la région. Si certains tentent de minimiser l'ampleur de la déforestation pour créer des champs de bleuets, plusieurs se disent « choqués » par ces images.

Les images aériennes – tournées par Radio-Canada Acadie à l'aide d'un drone – montrent les vastes étendues de terres qui ont fait place à des champs de bleuets et qui se sont agrandies au fil des ans dans la Péninsule acadienne.

Pendant ce temps, le gouvernement provincial a toujours l'intention de voir des terres se transformer en bleuetières sur l'ancien champ de tir de Tracadie.

Isabelle Thériault, députée libérale de Caraquet, a tout de suite pensé à un documentaire choc sur les ravages des coupes à blanc au Québec.

On dit qu'une image vaut mille mots. Ces images en ont dérangé plusieurs. La députée libérale de Caraquet, Isabelle Thériault, a tout de suite eu quelque chose en tête en les voyant.

Ma première réaction en voyant les images a été de penser au documentaire L'Erreur boréale de Richard Desjardins , affirme-t-elle. Il expliquait la déforestation dans le Québec.

Le député de Tracadie-Sheila, Keith Chiasson, n'est pas resté de glace devant ces images de déforestation dans la Péninsule acadienne.

Son collègue, le député libéral de Tracadie-Sheila Keith Chiasson, a aussi été dérangé par ce qu'il a vu, même s'il suit ce dossier de près depuis plusieurs années.

C'est choquant de voir les images , lance-t-il. J'étais quand même conscient de l'ampleur du développement. Mais c'est toujours choquant de voir jusqu'à quel point il y a une déforestation qui se fait.

Ces deux députés de la Péninsule acadienne souhaitent qu'on fasse une pause pour bien réfléchir à la façon d'aménager le territoire.

La cheffe du Parti libéral, Susan Holt – qui est députée de la circonscription de Bathurst-Est-Nepisiguit-Saint-Isidore où se trouvent de nombreuses bleuetières – ne s'est pas rendue disponible pour commenter la situation jeudi.

Un désastre écologique

Honoré LeBouthillier, de Tracadie, a été à l'emploi du ministère des Ressources naturelles pendant plus de 36 ans. Jusqu'en 2004, il a été le gestionnaire de tout le territoire de la Péninsule acadienne.

Il considère la gestion des forêts de la Péninsule acadienne comme un véritable désastre écologique .

On peut carrément blâmer les politiciens pour ce désastre-là, que ce soient les libéraux ou les conservateurs. Ils sont tous les deux dans le même sac concernant la destruction de nos forêts. Je ne pense pas que ce serait permis dans le sud de la province.

Il affirme qu'il a déjà fait part de ses préoccupations au sujet de la protection des cours d'eau au ministère de l'Environnement il y a plusieurs années, alors qu'il était à l'emploi du ministère des Ressources naturelles.

Je me suis fait dire que ça ne me concernait pas et que je devais me mêler de mes affaires , assure-t-il.

À ses yeux, les dimensions des zones tampons le long des rivières ne faisaient pas le poids pour protéger celles-ci devant les avancées de la déforestation.

Les zones tampons qui longent la Grande Rivière Tracadie sont jugées insuffisantes pour retenir le ruissellement de l'eau et, par conséquent, des engrais et pesticides épandus dans les champs de bleuets.

Ils sont en train de détruire toute la biomasse , avance-t-il. Dans un avenir de 15 ou 20 ans d'ici, l'habitat des poissons dans la Grande rivière Tracadie, la Petite Tracadie et même la Tabusintac, va être détruit, c'est presque garanti.

Gilles Sonier, un trappeur expérimenté qui représente la Fédération de la faune, a tout de même été surpris par les images qu'il a vues.

Le trappeur Gilles Sonier connaît très bien la forêt de la Péninsule acadienne. Il a malgré tout été surpris par les images aériennes.

Il y a des endroits qui sont pires que je pensais , admet-il. On voit les zones tampons, mais il n'y a pas un animal qui peut passer un hiver là-dedans.

J'avais une idée de ce que c'était, mais ça impressionne quand même.

L'opposition du maire Denis Losier de Tracadie à l'expansion des bleuetières sur l'ancien champ de tir n'est pas un secret. Il affirme qu'il a été renversé.

Ça m'a jeté à terre , laisse-t-il tomber. Les images prises par un drone à haute altitude nous font vraiment réaliser l'ampleur du problème. C'est le temps de se mobiliser pour éviter le pire.

L'importance économique des bleuets

Le directeur général de Bleuets Nouveau-Brunswick, Donald Arseneault, n'a pas semblé dérangé outre mesure par ces images de déforestation.

En entrevue au Téléjournal Acadie, il a à nouveau souligné l'importance économique de la culture des bleuets.

Cet ex-ministre des Ressources naturelles dans le gouvernement libéral de Shawn Graham se demande par ailleurs pourquoi l'industrie qu'il représente aujourd'hui est montrée du doigt.

On voit beaucoup de bateaux dans la baie, est-ce qu'on va arrêter l'industrie de la pêche? , demande-t-il. Il y en a beaucoup dans la Péninsule... On a l'industrie de la tourbe, est-ce qu'on arrête l'industrie de la tourbe?

Le ministère des Ressources naturelles et celui de l'Agriculture n'ont pas encore réagi à la diffusion des images de la déforestation.