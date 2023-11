Un bon premier mois pour la campagne de vaccination au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Selon le directeur régional de la santé publique, le docteur Donald Aubin, la campagne actuelle de vaccination se déroule rondement au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Jusqu’à maintenant, 94 000 doses de vaccin ont été administrées, à peu près à parts égales entre l’influenza et la COVID-19. La campagne a débuté le 10 octobre.

Évidemment, les gens les plus vulnérables viennent beaucoup, mais on a quand même d'autres personnes qui viennent, c'est quand même assez bien réparti. Mais évidemment les gens les plus vulnérables savent que pendant cette période de l'année, la vaccination, c'est quand même important et les gens voient venir l'hiver et on se protège , a mentionné Donald Aubin en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le Dr Aubin assure que les vaccins développés pour combattre ces deux virus sont efficaces.

Des lieux fixes

L’instauration des lieux fixes de vaccination faciliterait beaucoup la tâche, autant pour le réseau de la santé que pour la population.

C'est un gros avantage à chaque automne, en août, septembre, on travaillait pour trouver des endroits, des locaux, trouver des gens.[...] Tout le branle-bas de combat que ça nécessitait, alors que là on a des endroits stables, c'est beaucoup mieux , a-t-il enchaîné.

Trois virus en circulation

D’après Donald Aubin, trois virus comptent pour la plupart des infections à l’heure actuelle.