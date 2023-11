Ottawa demande 20,4 milliards supplémentaires à la Chambre des communes

C’est jeudi matin qu’était déposé le budget supplémentaire B à la Chambre des communes par la présidente du Conseil du Trésor, Anita Anand. Le gouvernement augmente ainsi ses dépenses de manière importante pour remplir ses obligations légales. Du même coup, la ministre a annoncé que le gouvernement a atteint son objectif de retrancher plus de 500 millions de dollars dans les dépenses discrétionnaires.

Le gouvernement Trudeau demande 20,4 milliards de dépenses supplémentaires à la Chambre des communes. Dans ce budget, on note que quelque huit milliards de dollars seront consacrés au règlement et à l’indemnisation des communautés autochtones. S’y ajoutent 3,9 milliards supplémentaires pour couvrir l’augmentation des salaires négociée avec les fonctionnaires.

Dans sa révision des dépenses, le gouvernement confirme avoir retranché 500 millions de dollars aux dépenses liées aux services de consultation, aux autres services professionnels et aux déplacements. Soixante-huit organisations fédérales sont visées par ces coupes, mais aucune mise à pied n’est à prévoir, selon le gouvernement.

Le but de cet exercice est de chercher dans les budgets [de] ces 68 organisations où on peut voir qu'il y a des dépenses [qui ne sont] pas nécessaires et ça, c'est urgent maintenant. Et je suis la cheffe de file sur cet exercice , explique Mme Anand en entrevue avec Radio-Canada.

Fait à souligner : le budget présenté jeudi par la présidente du Conseil du Trésor contient des dépenses de 70 milliards de dollars supplémentaires par rapport aux dépenses du gouvernement l’année dernière.

Or, lors du dépôt du dernier budget, le gouvernement fédéral s’était engagé à redresser les finances publiques en réduisant ses dépenses de 15,4 milliards de dollars sur cinq ans à partir de cette année, et de 4,55 milliards de dollars par année pour la suite.

Une goutte d’eau

La professeure à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa, Geneviève Tellier, estime qu’un effort plus important que les 500 millions de dollars de diminution de dépenses annoncés jeudi sera nécessaire pour que le gouvernement Trudeau atteigne ses objectifs.

Geneviève Tellier, professeure à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa

C’est un peu une goutte d'eau. Si on veut avoir vraiment une rigueur budgétaire, il va peut-être falloir faire un exercice beaucoup plus sérieux et commencer à s'attaquer à certains programmes et se dire : est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions , note la politologue.

L’exercice est délicat pour le gouvernement Trudeau, qui se voit régulièrement reprocher son caractère dépensier, selon Mme Tellier.

On y voit un dossier glissant parce qu’on reproche au gouvernement libéral de dépenser beaucoup plus que ce qu'il avait promis initialement, et certains se posent des questions [à savoir s’il a] le contrôle de de ses finances publiques. Et ça commence à préoccuper de plus en plus de personnes.

Geneviève Tellier constate aussi l’émergence d’un débat entre des éléments plus centristes du Parti libéral du Canada et des élus plus à gauche. On voit [Anita Anand] comme étant quelqu'un de plus centriste. Maintenant, son défi sera de prouver qu'elle est capable de le faire et ça n'est pas gagné , conclut-elle.

