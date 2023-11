Modernisation de la Fonderie Horne : des millions de dollars en contrats à venir

L’approche du début des travaux de construction pour le projet AERIS de la Fonderie Horne enthousiasme la communauté d’affaires de Rouyn-Noranda.

Le projet, qui vise la réduction des émissions atmosphériques de l’usine, est évalué à plus de 500 millions de dollars.

Comme les étapes préparatoires du projet tirent à leur fin, un dîner-conférence à ce sujet a été organisé jeudi par la Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda.

Ouvrir en mode plein écran La Fonderie Horne avait présenté, l'été dernier, l'emplacement de ses projets, derrière ses installations actuelles, dans son bilan du plan de réduction des émissions atmosphériques et première moyenne trimestrielle en arsenic. Photo : Gracieuseté : Fonderie Horne

L’objectif était de permettre aux représentants de Glencore, propriétaire de l'usine, de présenter les plans les plus à jour aux entrepreneurs locaux, qui seront appelés à mettre la main à la pâte au cours des prochaines années.

Ça témoigne bien du niveau d’avancement du projet. On est rendus à un niveau de détails suffisant pour être en mesure de mieux expliquer l’application réelle qui sera faite dans le cadre de la modernisation. On vise à débuter la construction l’an prochain, dès 2024. Donc, c’est important de mobiliser nos partenaires pour être capables de le faire dans les délais requis , explique le directeur pour les projets stratégiques et le développement technique chez Glencore, Guillaume Dion.

Ouvrir en mode plein écran Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda, David Lecours. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Après la couverture médiatique négative sur la Fonderie Horne depuis deux ans, le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda, David Lecours, tient à souligner le côté positif que représente la mise en branle prochaine du chantier AERIS.

Il n’y a pas juste du négatif, et c’est l’occasion de le constater. C’est de voir toute la réflexion derrière le projet AERIS, toute l’énergie. Ça va être une source de fierté. Oui, il y a eu une couverture somme toute négative qu’on a vue dans les derniers mois, mais à un moment donné, il faut avancer, il faut voir aussi les opportunités devant nous. Là, il y a des opportunités de créer de nouvelles technologies, de créer de nouvelles entreprises. Donc oui, c’est positif , affirme-t-il.

Maximiser les retombées

Selon Guillaume Dion, Glencore souhaite maximiser les retombées pour la région dans le cadre du projet AERIS et se dit conscient que les capacités existent en Abitibi-Témiscamingue.

Ouvrir en mode plein écran Guillaume Dion, directeur pour les projets stratégiques et le développement technique chez Glencore. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Associé chez Blais Industries, Jean-François Blais voit cette situation d’un bon œil. Oui, c’est très bien. Évidemment, plusieurs industries ont des projets actuellement. Le fait que ce soit un industriel qui décide d’améliorer le sort de la communauté, ça peut juste être bien vu , exprime-t-il.

C’est un projet qui vise l’amélioration [des émissions]. Je trouve que c’est une bonne chose pour la communauté.

Ouvrir en mode plein écran Jean-François Blais, de Blais Industries. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Le président du groupe Moreau, Jean-François Moreau, abonde dans le même sens.

C’est un super beau projet, AERIS. Pour les entrepreneurs de la région, on est chanceux, c’est dans notre cour. On a souvent à s’exporter pour aller faire des travaux à l’extérieur. Pour les entrepreneurs, ce sera super le fun, c’est un projet neuf, dans la cour, à cinq minutes de la maison. On est très contents et on espère pouvoir accompagner Glencore dans le projet, tourner la page et regarder vers l’avenir , mentionne-t-il.

Les ressources nécessaires

M. Moreau, dont l’entreprise emploie plus de 2200 personnes, est convaincu que l’Abitibi-Témiscamingue possède les ressources et le savoir-faire nécessaires à la réalisation du projet AERIS.

Je n’ai aucun doute là-dessus. Les entrepreneurs miniers de la région, on a des opportunités à l’extérieur de la province ou même ailleurs dans la province, alors je n’ai aucun doute sur notre capacité à réaliser ça , signale-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Le président du groupe Moreau, Jean-François Moreau. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Je n’ai aucun complexe vis-à-vis des autres entrepreneurs, on a de belles entreprises dans la région pour faire ça. Tous les fleurons, les Blais, Talbon, Moreau , Promec, Manseau & Perron, Adria et tous ceux que je ne nomme pas, si on est capables d’exporter notre expertise ailleurs, pourquoi ne serait-on pas capable de le faire dans notre cour? C’est un beau projet, et ensemble, c’est sûr qu’on est capables , soutient Jean-François Moreau.

L’homme d’affaires se réjouit par ailleurs pour les nombreux travailleurs qui pourront voir leur conciliation travail-famille être améliorée grâce au projet.