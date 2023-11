Des employeurs intéressent des élèves au domaine de la santé

Le Collège Cambrian a réuni jeudi à Sudbury 20 employeurs œuvrant dans le domaine de la santé au Nord de l’Ontario et des élèves fréquentant des écoles de la même région pour intéresser ces derniers à envisager des études et des carrières dans le domaine de la santé.

Des employeurs ont de leur part expliqué à ces élèves le travail qui est fait dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée, dans le but de les encourager à aller y travailler au cours et à la fin de leurs études.

Le conseil scolaire anglophone Rainbow et le Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario, tous deux de Sudbury, avaient délégué des élèves pour participer à cette conférence organisée par le Collège Cambrian.

Des élèves venus de Timmins et Iroquois Falls ont suivi des explications sur des techniques utilisées dans les programmes de santé au Collège Boréal.

Plus au Nord, les écoles secondaires Iroquois Falls et Timmins High and Vocational étaient aussi représentées respectivement par 10 et 20 élèves.

Nous les avons invités à venir voir ce qu’on enseigne ici dans les programmes liés à la santé, pour qu’ils se préparent déjà à travailler dans le domaine de la santé , a déclaré la coordonnatrice du Centre de carrières au Collège Boréal, Natalie Guindon.

La coordonnatrice du Centre de carrières au Collège Boréal, Natalie Guindon explique que le Collège Cambrian voudrait que ses diplômés restent dans le Nord de l'Ontario après leurs études.

Mme Guindon a expliqué que la conférence a été préparée pour essayer de trouver une solution au problème de manque de main-d'œuvre.

Nous avons appris qu'il y a une grave pénurie de travailleurs dans le domaine de la santé. Nous voulions faire quelque chose pour aider nos partenaires en attirant l'attention de nos élèves, nos diplômés à rester dans le Nord, pour y travailler , a indiqué Natalie Guindon.

Des élèves satisfaits

Adison Roberge est l’une des élèves de Timmins High and Vocational School qui s’étaient déplacées pour la conférence.

C’est très intéressant ce qu’on a vu. C’est différent de ce qu’on a à Timmins. On a fait le tour, on a vu ce qu’on fait dans les laboratoires. Le programme des ambulanciers paramédicaux m’a intéressée. Sans doute, je viendrais étudier ici. Ce n’est pas loin de la maison. Trois heures seulement , a affirmé Adison Roberge.

Des élèves venus d’Iroquois Falls ont aussi été satisfaits, selon leur enseignante.

Les enseignants apprennent beaucoup de choses aux élèves, en classe, mais quand ces élèves ont cette chance de rencontrer eux-mêmes des employeurs, et les responsables des programmes de santé ici au Collège, c'est encore plus important pour eux , a souligné Nancy O'Connor, enseignante de soins de santé à l’école secondaire d'Iroquois Falls.

Pour Nancy O'Connor, enseignante à l'école d'Iroquois Falls, c'est important que les élèves se déplacent pour connaître les écoles qui offrent les programmes de santé dans le Nord de l'Ontario.

Intéresser les élèves à faire partie de la communauté

Des employeurs présents ont informé les participants des services offerts dans leurs établissements.

L’objectif principal était de les attirer pour le travail, mais également de leur inculquer les bienfaits de rester dans les communautés locales.

Je vais leur expliquer ce que notre hôpital peut leur apporter. Mais notre communauté aussi. Je vais leur dire que quand tu viens dans le Nord, tu tombes en amour avec les gens, tu restes pour toujours , a confié Janelle Martin-Edwards, infirmière à l'hôpital de Sensenbrenner à Kapuskasing

C'est une belle place pour faire grandir une famille , ajoute-t-elle. On vient pour non seulement trouver des gens qui puissent travailler dans notre hôpital, mais aussi pour trouver des gens qui puissent faire partie de notre communauté.

Janelle Martin-Edwards, infirmière à l'hôpital Sensenbrenner à Kapuskasing, se félicite que la conférence a été une occasion de faire des échanges entre les employeurs présents sur comment travailler en équipe pour attirer les chercheurs d'emploi vers le Nord.

Mme Martin-Edwards a promis que l'hôpital de Kapuskasing aide des étudiants qui vont y travailler et qui y amènent leurs familles.