Habiter en colocation une fois les études achevées est une option de plus en plus démarginalisée, sans limites d’âge, en hausse dans un contexte économique d’inflation des loyers et de pénurie de logements.

Cet été, en Ontario, les requêtes de colocation ont bondi de 78 % en un an contre une moyenne nationale de 27 %, rapporte la firme-conseil Urbanation.

La province a devance la Colombie-Britannique, qui rapporte une hausse de 40 %, selon le même rapport

En octobre dernier, Rentals.ca et Urbanation source rapportaient une augmentation moyenne des loyers canadiens de 11,1 % en un an.

Marco Pedri, agent immobilier spécialisé dans le marché de la location résidentielle, a vu sa clientèle cherchant une colocation doubler en un an. Il témoigne d’une hausse marquée des demandes de colocations en juillet et en août, juste avant la rentrée scolaire.

Partager un loyer et un toit avec des inconnus est un choix bien qu’initialement motivé par une contrainte budgétaire reste frustrant pour ceux dont les revenus sont insuffisants pour assumer seul un loyer. Cette option représente toutefois une aubaine pour ceux qui apprécient la convivialité de la vie en communauté.

La colocation, pas le choix

Je suis un artiste, mon salaire est peu élevé. [La colocation], c'est seulement pour des raisons économiques

Habiter seul serait le premier choix d’Adrián Ramírez Juarez, un danseur de ballet récemment célibataire, en tournée la moitié de l’année.

Pour garder son pied-à-terre lumineux et calme à Eglinton West, M. Ramírez Juarez a publié une annonce de colocation dans le groupe Facebook Roomies for queers Toronto.

Si tu n’as pas une bonne relation avec ton coloc,... Ouf, c’est pas agréable, c'est l'enfer!

Adrián Ramírez Juarez a vécu avec plusieurs colocataires, dont beaucoup d'artistes. Je me sens toujours très confortable parce que tous les artistes sont très ouverts avec les personnes homosexuelles et LGBTQ , confie-t-il.

Qui se ressemble, s’assemble

Agent immobilier depuis 2016, M. Pedri a observé une prépondérance de demandes venant de jeunes adultes qui pour voler de leurs propres ailes optent pour la colocation.

L'agent immobilier reçoit hebdomadairement des demandes de groupes de collègue en recherche de colocation. Cela se justifie par le fait qu'ils travaillent dans le même domaine, qu'ils ont des centres d'intérêt similaires et que la cohabitation est la solution la plus économique pour eux , a-t-il constaté.

Cependant, la colocation n’est pas toujours une solution abordable dans un contexte économique d’inflation des loyers.

Ce ne sont pas les logements qui manquent à Toronto, constate M. Pedri. L'inventaire existe. Je pense que la plus grande difficulté est d'essayer de trouver un logement qui corresponde à son budget , précise l'agent immobilier.

Une colocation multigénérationnelle par choix

Ouvrir en mode plein écran Quand Aude Caizergues est arrivée à Toronto elle ne connaissait personne. Selon elle, la colocation était un bon moyen de rencontrer des gens. Photo : Radio-Canada

À quelques pas du quartier animé du Kensington Market, vivent huit inconnus devenus colocataires. Susan Alexanian, 62 ans et Aude Caizergues, 29 ans, habitent avec six colocs devenus amis.

Quand Mme Alexanian s’est séparée, elle n'a pas supporté la solitude. Avec ses revenus modestes d’artiste, elle a amorcé il y a huit ans sa propre colocation.

Je préférais revenir à la façon dont je vivais lorsque j'étais étudiante, c'est-à-dire dans une grande maison où l’on partage les repas et où l'on cuisine à tour de rôle

C'est extrêmement cher Toronto! C'est hors de prix! , critique Mme Caizergues.

Originaire de France, Mme Caizergues est chercheuse à l'Université de Toronto qui cherchait un logement abordable au cœur de Toronto .

Choquée par le prix des loyers à Toronto, elle paye le montant fixe de 1400 $ chaque mois, sans surprises, pour un grenier de deux pièces avec salle de bain privative et une place de stationnement.

Ce que j'aime surtout dans cette maison [...], c'est juste la communauté en fait. J'ai trouvé une famille à l'étranger

Séduite par cette aventure, elle prévoit une fois en retour en France d’initier sa propre colocation avec son partenaire.