Les premiers flocons de l’année n’ont pas refroidi les ardeurs des quelques centaines de manifestants de divers horizons qui se sont rassemblés jeudi dans le centre-ville de Montréal en soutien au peuple palestinien, à l’heure où les bombardements israéliens continuent de faire rage dans la bande de Gaza.

Un premier rassemblement a eu lieu vers midi dans l’enceinte de l’Université de Québec à Montréal (UQAM) où des représentants de plusieurs groupes, dont Palestiniens et Juifs unis, ont pris la parole pour dénoncer la guerre au Proche-Orient, qualifiant l’offensive israélienne à Gaza de génocidaire .

Selon les services de sécurité du campus, ils étaient plus de 150 personnes .

Nous rappelons que nous ne sommes pas violents , a tenu à préciser un premier intervenant. La veille, des échauffourées ont éclaté entre deux groupes − l’un propalestinien, l’autre pro-israélien − dans un pavillon de l’Université Concordia, et ont mené à l’arrestation d’une étudiante de 22 ans.

Cet accrochage, en plus des actes haineux qui ont été récemment recensés à Montréal et ailleurs au pays, ont suscité l’inquiétude des premiers ministres Justin Trudeau et François Legault, qui ont lancé un appel au calme, jeudi, tout en invitant la police à faire preuve de fermeté s'il le fallait.

Ouvrir en mode plein écran Plusieurs manifestations étaient organisées jeudi sur différents campus universitaires, dont ceux de l'UQAM et de McGill. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Proche-Orient, l’éternel conflit Consulter le dossier complet Proche-Orient, l’éternel conflit Consulter le dossier complet Suivre Suivre

À l’ UQAM , les étudiants ont tenu à réaffirmer leur droit à manifester et ont dénoncé l’hypocrisie du gouvernement du Canada, qu’ils accusent de soutenir militairement et diplomatiquement Israël. On peut et on doit agir contre le régime d’apartheid israélien, a dit un jeune intervenant, micro à la main.

Neil Claphan-Ricardo, qui fait partie du groupe Voix juives indépendantes, a pris à son tour le micro. Devant la foule présente, il a réfuté les accusations d’antisémitisme portées, selon lui, contre ceux qui critiquent la politique d’Israël.

C’est en fait antisémite de dire que tous les Juifs soutiennent le génocide à Gaza , assurait-il. Je suis juif et je dis non, ça ne se passera pas en mon nom.

Il n’y a rien de plus juif que de se battre contre toute forme de discrimination.

Suivez notre couverture en direct de la guerre Israël-Hamas pour les dernières nouvelles.

Vers 13 h, une autre manifestation a eu lieu sur le campus de l’Université McGill. C’est là où les étudiants des autres universités de Montréal s’étaient donnés rendez-vous, notamment après l’annulation d’un rassemblement qui était prévu à Concordia.

Selon la police, plus de 500 personnes étaient présentes à McGill.

Rachel, une étudiante de Concordia, en faisait partie. Elle était venue avec des amis pour manifester sa solidarité avec le peuple palestinien aussi bien à Montréal qu’à Gaza ou en Cisjordanie .

Ouvrir en mode plein écran Une manifestante portant un keffieh palestinien rouge et blanc autour du cou. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Queer pour une Palestine libre , pouvait-on lire sur la pancarte qu’elle tenait dans ses mains.

Je pense qu’il est très important que les personnes opprimées du monde entier se tiennent ensemble, car même si cela ne semble pas évident au premier abord, nos luttes sont liées , disait-elle.

La solidarité, ce n’est pas une transaction. En tant que personne queer moi-même, je n’ai pas besoin que les musulmans ou que les Palestiniens soutiennent les droits des homosexuels pour que je soutienne à mon tour leurs droits à eux. Nos droits, à nous deux, doivent être respectés.

Je pense qu’il est de mon devoir de lutter contre le génocide, peu importe qui sont les victimes , a dit la jeune femme, le visage caché derrière un masque sanitaire.

Publicité

Andy Tran est quant à lui d'origine vietnamienne. Il marchait avec le groupe Philippins pour la libération de la Palestine.

Nous manifestons aujourd’hui parce que nous reconnaissons qu’il existe une similitude entre les luttes , a expliqué le jeune homme, accusant Israël de fournir des armes aux forces philippines qui les utilisent pour tuer des innocents dans la rue .

En 2019, plusieurs avocats israéliens, dont le défenseur des droits de la personne Eitay Mack, avaient déposé une plainte auprès des tribunaux israéliens exigeant que l’État hébreu cesse de vendre des armes aux Philippines et affirmant qu'il s'agit d'un pays qui viole les droits de la personne.

Ouvrir en mode plein écran « Des Philippins pour la Palestine », est-il écrit sur une pancarte brandie lors de la manifestation estudiantine propalestinienne à Montréal. Photo : Radio-Canada / Rania Massoud

Andy Tran dit avoir commencé à militer pour la cause palestinienne en 2014, lors d’une autre guerre israélienne contre la bande de Gaza. Le conflit n’est pas nouveau, mais je pense que c’est logique de voir autant de jeunes se joindre au mouvement maintenant, parce que l'énergie est là et le besoin d'un avenir meilleur est là aussi , a-t-il estimé.

Publicité

Selon lui, la lutte pour la libération de la Palestine ressemble aux mouvements sociaux des années 1960 et 1970, lorsqu’il y a eu le mouvement contre la guerre au Vietnam ou encore le mouvement des droits civiques aux États-Unis .

Ce n’est pas notre génération qui est à l’origine de ces luttes, mais, cette fois-ci, notre génération pourrait bien être la dernière à devoir se battre contre l’injustice , a-t-il encore dit.

Adam, un jeune étudiant noir de l’Université McGill, était d’accord : Avec les réseaux sociaux, c’est incroyable. Je pense que notre génération dispose de bien plus d’outils pour pouvoir diffuser des informations et en apprendre davantage sur la politique.

Ouvrir en mode plein écran Adam, vu de dos, brandissant sa pancarte sur laquelle il est écrit : « De la rivière à la mer, la Palestine sera libre ». Photo : Radio-Canada / Rania Massoud

Je pense que cette génération descend dans la rue et fait entendre sa voix parce qu’on en a assez de l’hypocrisie de nos gouvernements , a-t-il expliqué, dénonçant le silence du gouvernement canadien qui appelle à une trêve humanitaire et non à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

De la rivière à la mer, la Palestine sera libre , était-il écrit sur la pancarte qu’il brandissait parmi la foule.

Interrogé sur le sens de ce slogan, perçu par certains Israéliens comme étant un appel voilé contre l’existence même de l’État hébreu, il affirmait qu’il s’agit d’un signe de solidarité contre toute forme d’occupation .

Comme Canadiens, nous savons que nous vivons sur des terres autochtones non cédées. Toutes ces luttes anticoloniales sont interconnectées, partout dans le monde.

Il a enfin dénoncé tous ceux qui cherchent, selon lui, à diaboliser le mouvement propalestinien : Ils nous accusent d’être violents alors qu’en réalité ce sont eux qui encouragent le génocide à Gaza. [...] Ils traitent les Palestiniens d’animaux, de criminels, comme s'ils étaient dénués de toute humanité et je pense que nous en avons assez.

À 14 h 30, le contingent d’étudiants a quitté le campus pour rejoindre un autre groupe de manifestants, quelques rues plus loin, devant une branche de la Banque Scotia, dont l’entrée avait été placardée d’affiches appelant à un cessez-le-feu au Proche-Orient et dénonçant la vente d’armes du Canada à Israël.

Ouvrir en mode plein écran Des pancartes propalestiniennes ont été collées sur la porte d'entrée de la Banque Scotia dans le centre-ville de Montréal. Photo : Radio-Canada / Rania Massoud

Les quelques dizaines de manifestants qui étaient déjà sur place faisaient partie du groupe Palestiniens et Juifs unis. Ils se rassemblent devant la Banque Scotia toutes les semaines depuis un mois, accusant l’institution canadienne d’investir des millions de dollars dans l’industrie militaire israélienne, notamment dans Elbit Systems, un fabricant d’armes israélien spécialisé dans la production de drones.

Saba, une Canado-Palestinienne, observait les manifestants, se tenant un peu à l’écart du groupe. Un keffieh sur les épaules et un drapeau palestinien dans la main, elle affirme participer à toutes les manifestations propalestiniennes qui ont lieu à Montréal.

J’ai des cousins à Jérusalem-Est, qui vivent sous l'occupation israélienne, et j’ai d’autres cousins à Gaza , disait-elle. On n’a pas de nouvelles de nos proches à Gaza depuis un bout de temps, c’est très frustrant.

La première chose que je fais quand je me réveille est de regarder mon téléphone pour voir ce qui s'est passé pendant la nuit. Je n’arrive plus à trouver le bonheur nulle part, je ne pense qu’à Gaza toute la journée , a confié Saba, qui travaille dans une garderie.

L’autre jour, dans la garderie, il y avait un enfant qui pleurait et, pendant que j’essayais de le réconforter, je ne pouvais pas m’empêcher de penser aux autres enfants qui se font tuer à Gaza. C’est très dur.

Il y a des gens qui manifestent leur soutien aux Palestiniens partout dans le monde, mais notre gouvernement au Canada ne fait absolument rien , a-t-elle dénoncé. J’ai honte!