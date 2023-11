Banques alimentaires : « Je pense qu’on n’est pas les seuls à faire appel à ces services »

S’installer dans le Grand Victoria coûte cher, et pour faire face à leurs besoins alimentaires, Pierre et Angélica Lebau ont désormais recours une fois par mois à une banque alimentaire. Ce jeudi matin, ils sont venus à l’église Church of Our Lord, dans le centre-ville de Victoria, pour récupérer des produits frais gratuits auprès de Living Edge.

Plus de soixante personnes avec leurs chariots de magasinage font la queue alors que le groupe de retraités bénévoles s'affaire à organiser les dons qui proviennent d'entreprises et de supermarchés locaux.

Édèle Bonnaig, 76 ans, est bénévole depuis plus de quinze ans. Le fait de redonner à la communauté lui apporte de la compassion, du respect et de l’humilité . Elle a été surprise du gaspillage alimentaire dans la région alors qu’il y a tellement de besoins .

C'est à nous d’aider les gens, surtout ceux qui ont un salaire minimum [car] avec le coût de la vie, c'est difficile pour les parents, les nouveaux immigrants aussi.

Il y a une longue file d'attente dehors , se préviennent les bénévoles afin de réguler les quantités distribuées. Certains gros morceaux de viande sont notamment réservés à des familles. Des rires, des sourires, et d'incessants mercis entre bénévoles et bénéficiaires de tous âges et origines résonnent dans l'église.

Ouvrir en mode plein écran Édèle Bonnaig est bénévole avec Living Edge et distribue des dons alimentaires chaque semaine. Elle tient à « redonner à la communauté ». Photo : Radio-Canada

Parmi ces nouveaux arrivants, Pierre et Angélica Lebau expliquent qu’ils ont du mal à joindre les deux bouts et à avoir une alimentation équilibrée depuis leur arrivée en 2022.

On passe par une période, là où on vient d'arriver, on a beaucoup dépensé pour les démarches administratives, pour la résidence permanente, les traductions; donc on a beaucoup dépensé [et] on n'arrivait pas à s'en sortir avec les produits frais.

Pour eux, la banque alimentaire est aussi utile après des soucis de santé et un moyen de lutter contre le gaspillage alimentaire. Pierre Lebau aimerait d’ailleurs voir des supermarchés de produits invendus à Victoria. Je pense qu'on n'est pas les seuls à faire appel à ce genre de services.

On a beaucoup de légumes, on a de la viande, on a du fromage, on a aussi du lait en grande quantité, du yogourt, donc ça aide beaucoup les familles à nourrir leurs enfants , précise Édèle Bonnaig. À la sortie, Angélica Lebau est ravie. Les produits sont super frais.

Ouvrir en mode plein écran Les dons de nourriture comprennent notamment des fruits et légumes frais, mais aussi de la viande, du pain, des produits laitiers, des produits congelés et de la viande. Photo : Radio-Canada / Mélinda Trochu

Distribution en hausse de 27 % pour Mustard Seed

Chaque mois, Living Edge distribue des produits frais à plus de 3000 familles et personnes seules grâce à ses 200 bénévoles. Son directeur général, Neil van Heerden, explique que l’organisme a désormais sept points de donations et que la demande s’est fortement accrue au cours des six derniers mois. La situation [est] extrêmement triste.

Le coût de la nourriture augmente, c'est ridicule en ce moment, c'est tellement cher. [Nous voyons] beaucoup de personnes handicapées [...] beaucoup de gens qui sont des parents seuls et beaucoup [de] familles immigrées.

À Living Edge, on ne demande pas aux bénéficiaires leurs noms ou leurs revenus, mais ils deviennent des visages familiers auxquels les bénévoles s’attachent. Les gens qui [font la queue] deviennent des habitués; quand on ne les voit pas, on se demande [...] ce qui se passe , raconte Édèle Bonnaig.

Selon des données de 2022, plus de 70 000 foyers feraient face à de l'insécurité alimentaire dans le Grand Victoria, explique l’organisme à but non lucratif Mustard Seed qui redistribue des dons à 75 organismes, dont Living Edge.

Mustard Seed précise que des étudiants étrangers font également partie de ceux qui bénéficient de plus en plus de ces dons. Cette année, l’organisme a distribué 27 % de plus de nourriture.

Ouvrir en mode plein écran Les bénévoles de Living Edge sont en grande majorité, les jeudis matins, des retraités. Photo : Radio-Canada / Mélinda Trochu

Jennifer Black, professeure agrégée en alimentation, nutrition et santé à l'Université de la Colombie-Britannique, assure que la grande majorité des personnes en situation d'insécurité alimentaire au Canada ne vont pas dans les banques alimentaires en premier lieu .

Publicité

Les freins sont notamment le temps et l’accessibilité, dit-elle. Angélica Lebau reconnaît que porter des produits lourds, comme les pommes de terre, est difficile pour elle, surtout à cause de sa santé et du fait qu’elle rentre en autobus.

Un autre frein, note Jennifer Black, est la stigmatisation qui est encore attachée au recours aux banques alimentaires.