Après l’or panaméricaine, Desgagnés vise un dernier championnat en Rouge et Or

À peine rentré du Chili où il a remporté le 3000 m steeple des Jeux panaméricains, Jean-Simon Desgagnés a repris la route avec ses coéquipiers du Rouge et Or, jeudi matin. Une « dernière danse » aux championnats canadiens de cross-country qui, si le pas est bon, le verra valser jusqu’à la plus haute marche du podium.

Je ne suis pas vraiment retombé sur terre. Rejoindre les gars, rejoindre l’équipe, ça m’a fait remonter d’un cran. On pourra s’en reparler la semaine prochaine, mais là je pense que je suis encore sur un high et je vais le vivre à fond , lance tout sourire l’étudiant-athlète de 26 ans.

Revenu de Santiago dans la nuit de dimanche à lundi, un peu plus de 24 heures après sa victoire, Desgagnés a immédiatement repris l'entraînement. Du 3000 mètres steeple sur la piste à 8 kilomètres de cross-country en terrain accidenté.

Ouvrir en mode plein écran Spécialiste du 3000 m steeple, Jean-Simon Desgagnés tenait à sa dernière saison de cross-country universitaire. Photo : Getty Images / Patrick Smith

On a fait une séance d'entraînement en groupe mardi. Au steeple aux Panams, j'étais dans ma zone de confort. Là, je m’en vais me tester sur le gazon en cross-country et il va falloir que j’aille creuser dans toutes mes petites ressources , décrit celui qui, au travers de tout cela, poursuit ses stages d’externat en médecine.

Gagner en équipe

N’allez pas croire que la motivation est moindre pour une compétition universitaire après un sacre aux Jeux panaméricains. Surtout que Desgagnés et plusieurs de ses coéquipiers en sont à leur dernière année. Que ce soit une compétition internationale ou universitaire, c’est l’importance que toi-même tu y accordes qui importe. Je tenais vraiment, vraiment beaucoup à être aux championnats canadiens de cross-country , décrit-il.

À lire aussi : Cours, Doc, Cours

À la différence de l’athlétisme, le cross-country est d’abord une épreuve d'équipe. Le podium est déterminé en fonction des résultats des cinq meilleurs coureurs de chaque université et c’est justement la profondeur du Rouge et Or qui en fait l’équipe favorite chez les hommes. Desgagnés, Jonathan Tedeschi et Alexis Lepage, trois finissants, mèneront la charge avec Philippe Morneau-Cartier, champion provincial et vice-champion canadien en titre.

Ouvrir en mode plein écran Jean-Simon Desagnés a remporté l'or au 3000 m steeple aux Jeux panaméricains de Santiago, au Chili. Photo : AP / Moises Castillo

C’est un peu hors norme d’avoir un athlète du calibre de Jean-Simon dans un alignement universitaire. Il veut contribuer au succès de l’équipe et ça ajoute une touche spéciale , se réjouit l'entraîneur du Rouge et Or, Félix-Antoine Lapointe.

Publicité

Un triplé dans la mire

Quant à la formation féminine du Rouge et Or, elle tentera de remporter un troisième titre national consécutif. L’absence de Sara-Pier Paquet, blessée, viendra toutefois compliquer les plans.

Ça va être une grosse commande de défendre le titre, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. On arrive là en étant humble, en se disant que l’objectif est de poursuivre notre séquence de podium sur la scène nationale , décrit Lapointe.