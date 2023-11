Trois tours de bureaux seront converties en logements et chambres d’hôtel à Calgary

La Ville de Calgary a annoncé un nouveau projet de conversion d'un immeuble de bureaux en logements résidentiels. Elle a également présenté les plans actualisés de deux autres projets de ce genre annoncés précédemment.

Tout d'abord, le Centre Dominion, dans l’ouest du centre-ville, sera réaménagé pour créer 132 nouvelles unités résidentielles, dont un minimum de 25 % sera composé de logements abordables.

Ensuite, la deuxième phase du projet de l'immeuble Palliser One permettra la création de 219 unités résidentielles, pour un total de 395 logements.

De son côté, la conversion du bâtiment au 833, 4e Avenue S.O. en unités résidentielles a été révisée. Alors qu'il devait être transformé en logements résidentiels, il deviendra plutôt un hôtel de long séjour de 226 chambres.

Plus nous faisons un usage mixte de notre centre-ville, mieux nous pourrons allier le logement à l’emploi, aux loisirs [...] et plus notre centre-ville sera fort , affirme Jyoti Gondek, la mairesse de Calgary.

Selon elle, la Ville a investi environ 50 millions de dollars pour les trois projets et 194 millions de dollars sont financés par le secteur privé.

Au total, 17 projets de conversions au centre-ville de Calgary, incluant quatre projets à l’étude, vont créer 2300 nouvelles résidences, affirme la Municipalité.