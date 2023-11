Une enseignante de Québec victime du « jeu de la virgule »

Une enseignante d’une école secondaire de Québec aurait été la cible du « jeu de la virgule », un défi viral sur les réseaux sociaux.

Le Syndicat de l’enseignement de la région de Québec ainsi que le Centre de services scolaire de la Capitale confirment qu’un incident lié à ce défi, généralement lancé sur le réseau social Tiktok, est survenu dans un établissement scolaire de Québec.

Le jeu de la virgule ou appelé aussi houlisday en anglais consiste à frapper une personne derrière la tête quand elle ne s’y attend pas. L’action est généralement filmée puis diffusée sur les réseaux sociaux. Ce phénomène est d'abord apparu en France.

Une enseignante de l'une de nos écoles secondaires a été impliquée dans ce que l'on appelle "le jeu de la virgule" , a alors écrit dans un courriel le Centre de services scolaire de la Capitale à Radio-Canada.

Ce phénomène est nouveau, et c'est le seul cas qui a été porté à notre attention. La direction de l'école prend toutes les mesures nécessaires pour gérer la situation conformément à son code de vie et à son plan de lutte contre l’intimidation et la violence. Le Centre de services scolaire réitère son engagement dans le maintien de milieux sains et sécuritaires , peut-on lire dans le courriel.

On a accompagné la membre en lui mentionnant ses droits dans les circonstances , a fait savoir le président du Syndicat de l’enseignement de la grande région de Québec, François Bernier.

Ouvrir en mode plein écran François Bernier est le président du Syndicat de l’enseignement de la grande région de Québec. Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

Le syndicat ne veut pas préciser si l'enseignante a subi des blessures après avoir été victime du jeu de la virgule .

Le syndicat recommande de dénoncer ces situations

Le Syndicat de l'enseignement de la région de Québec se désole de ce phénomène qui ne fait que confirmer une recrudescence de la violence dans les écoles , selon son président.

Ce que j’ai vu et ce qui circule sur les réseaux sociaux pour moi c’est une voie de fait, c’est une agression envers un individu que ce soit un élève ou un enseignant, ça n’a pas sa place dans les établissements scolaires.

Que ce soit ce phénomène-là ou toutes les autres situations de violence qui se vivent au quotidien dans les établissements viennent réitérer l’importance d’une demande qu’on a dans le cadre de nos négociations qui concerne d’avoir un lieu de travail qui est sain , ajoute-t-il.

Le porte-parole du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), David Poitras, affirme qu’une plainte a été déposée récemment en lien avec le jeu de la virgule . Toutefois, Radio-Canada n'a pas été en mesure de confirmer s’il s’agit du même dossier.

Le SPVQ est au courant de ce jeu qui se répand au Québec et veut être proactif . Des policiers font du travail de prévention en collaboration avec les centres de services scolaires sur ces tendances numériques.

Les risques du jeu de la virgule

Lorsque la physiothérapeute, Edith Castonguay, regarde les nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux de jeunes qui se prêtent au jeu de la virgule , elle y voit les risques de blessures de ces gestes vigoureux donnés dans le cou.

Je trouve ça aberrant comme mode, si on peut dire ça comme ça, d’une part pour les blessures que ça peut causées et pour tout le reste que [ce geste] peut engendrer , affirme Edith Castonguay, qui est également présidente de la Fédération des cliniques de physiothérapie du Québec.

Ouvrir en mode plein écran Edith Castonguay est la présidente de la Fédération des cliniques de physiothérapie du Québec. Photo : Radio-Canada

Elle alerte sur les conséquences de cette tape brusque qui peut aller d'une entorse cervicale à une commotion cérébrale, si la frappe entraîne une chute. J'ai vu des images qui se passent dans des escaliers, donc c'est sur une chute, sur l'escalier, il peut y avoir un coup de la tête au sol, donc un risque de commotion cérébrale éventuellement.

Ça peut amener des conséquences et des symptômes qui peuvent persister , croit Mme Castonguay. C’est quand même des conséquences notables pour un phénomène viral , conclut la physiothérapeute.

Avec la collaboration de Camille Carpentier