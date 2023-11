L’Association des médecins noirs de l’Ontario (AMNO), basée à Toronto, développe une présence à Sudbury pour faciliter le réseautage entre médecins, retraités et étudiants en médecine noirs de la région.

L’Association professionnelle à but non lucratif milite pour l’amélioration de la santé des communautés noires de la province, et s’efforce de faciliter l’accès à la profession médicale pour les jeunes Noirs.

Pour inaugurer sa présence dans la ville du nickel, l’ AMNO a organisé jeudi soir une rencontre dans un restaurant sudburois.

Nous n’avons jamais eu la chance de tenir un événement du genre, surtout pas à Sudbury , note la directrice générale de l’association, Chenai Kadungure.

L’ AMNO a été fondée en 2007 à Toronto. Le président actuel de l’association, le Dr Andrew Thomas, raconte que c’est né du besoin de plusieurs médecins noirs de se regrouper.

Quand tu es le seul médecin noir de l’hôpital ou de la clinique, c’était épuisant à la longue.

Alors, ils ont commencé à se rencontrer socialement, avant de développer une association plus formelle, explique le Dr Thomas.

Il affirme que le nombre de médecins noir a depuis augmenté dans la province, et que les médecins noirs à l’extérieur de Toronto ont à leur tour besoin de se regrouper.