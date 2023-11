Zone ferroviaire : Mireille Jean se dit exclue des discussions

La conseillère municipale et présidente du Comité consultatif d’urbanisme de Saguenay, Mireille Jean, a choisi de ne pas assister à l’inauguration des travaux de décontamination de l'ancienne zone ferroviaire de Chicoutimi, mercredi. L’élue du centre-ville affirme qu’elle est systématiquement tenue à l’écart des discussions liées au développement du secteur.

La conseillère affirme que la première phase de décontamination est connue depuis longtemps, mais que le reste demeure nébuleux. Elle demande plus de transparence de la part des membres du projet.

J'apprends par hasard qu’il y a peut-être une opportunité, a-t-elle raconté à l’émission C’est jamais pareil. C'est quoi cette opportunité-là qui touche justement la zone ferroviaire, paraîtrait-il, qui touche la zone ferroviaire? Je dis paraître parce que ça reste : "Ah, on ne peut pas vous le dire, c'est confidentiel." Mais comment on peut s'arrimer si, en arrière des portes closes, on ne sait pas pour qui c'est confidentiel. Est-ce que c'est la mairesse? Est-ce que c'est la direction générale? Est-ce que c’est Promotion Saguenay? Est-ce que c'est les trois? On n’en sait rien.

Ouvrir en mode plein écran L'ancienne zone ferroviaire est située au centre-ville de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Rémi Tremblay

Mireille Jean se dit également insatisfaite de la mission du Comité de la zone ferroviaire, dont elle fait partie. Lorsque la mairesse a créé le fameux Comité de la zone ferroviaire, moi je pensais, en bout de ligne, que ce comité-là aurait des actions précises, serait au centre des décisions et de ce qui se passera avec ça. Or, pas du tout. On est comme informé par la bande, quelques rencontres. C'est un peu un comité fantoche, un faire-valoir. Il n’y a pas de présidence et il faut insister pour avoir des rencontres.

Ce comité a été créé par une résolution du comité exécutif de Saguenay votée le 18 novembre 2021.

Tout le conseil d’arrondissement de Chicoutimi

Selon Mireille Jean, tous les membres du conseil d’arrondissement de Chicoutimi déplore leur manque d’implication dans les discussions sur la zone ferroviaire. Plusieurs membres du conseil étaient toutefois présents lors de la pelletée de terre, mercredi. La présence ou non de quelqu’un, c’est un choix personnel , a-t-elle expliqué.

La conseillère du district 8 souhaite voir l’apparition d’un milieu de vie sur la zone ferroviaire. Elle dit d’ailleurs avoir été surprise par les propos de la mairesse Julie Dufour, qui affirme que les 1000 logements promis en campagne électorale pourraient ne pas tous se situer sur la zone ferroviaire. J'ai entendu le commentaire de Mme Dufour tout à l'heure, puis les cheveux m'ont un peu dressé sur la tête parce que ça en prend des logements au centre-ville , a ajouté Mireille Jean.

Selon une entrevue de Frédéric Tremblay