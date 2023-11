Les employés de Hamilton Street Railway (HSR), la société de transports en commun de la Ville, ont entamé une grève jeudi matin.

Dans un communiqué de presse de la section locale 107 du Syndicat uni du transport (SUT), les syndiqués ont déclaré être prêts à retourner à la table des négociations si la HSR est prête à présenter une meilleure offre .

Dans un vote, 94 % des membres du syndicat ont rejeté la dernière offre de la Ville, peut-on lire dans le communiqué. On y ajoute que l'offre ne tient pas compte des pressions inflationnistes actuelles et du coût de la vie . En août, 99 % des membres avaient voté en faveur d'un mandat de grève.

15 % de hausse, comme les employés municipaux

Les travailleurs demandent la même augmentation de salaire, jusqu'à 15 %, que le personnel municipal non syndiqué a reçue cet été. La Ville de Hamilton a répondu que ces augmentations ont été offertes après qu'une étude du marché du travail a révélé que ce groupe de travailleurs était sous-payé.

Selon eux, les membres du SUT sont bien rémunérés par rapport aux municipalités voisines. La Municipalité affirme avoir proposé une augmentation de 3,75 % rétroactive à janvier 2023, et des augmentations de 3 % en 2024, 2025 et 2026.

Les travailleurs du SUT ont organisé un rassemblement de solidarité à la gare routière au 1, rue MacNab Sud jeudi matin.

La mairesse « déçue »

La mairesse Andrea Horwath a déclaré dans un communiqué mercredi qu'elle était déçue que Hamilton connaisse une perturbation du transport en commun.

C'est une période très difficile pour beaucoup de gens, et je sais que la perturbation des services de transport en commun ajoutera du stress aux résidents et aux travailleurs.

Cependant, elle a ajouté que Hamilton est une ville ouvrière et elle espère que les négociations se poursuivront.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse de Hamilton Andrea Horwath a déploré la grève, en espérant que les négociations se poursuivront. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

La Ville publie des mises à jour sur la grève sur son site web, où elle indique que l'arrêt de travail n'affectera pas le service de transport accessible DARTS. Ce service propose des trajets partagés pour les personnes handicapées et doit être réservé à l'avance.

Des perturbations aux gares GO

La HSR indique enregistrer en moyenne 65 000 trajets par jour et un total de 14,2 millions de voyages depuis le début de l’année. Une grande partie de ces voyageurs sont des habitants de Hamilton en correspondance vers d'autres services de transport en commun pour se rendre dans le Grand Toronto.

Mercredi, un porte-parole de Metrolinx a indiqué à CBC que les gares locales de GO resteront ouvertes, mais il peut y avoir des retards à l'entrée et à la sortie de certaines gares, et certains emplacements de prise en charge et de dépose pour les bus peuvent changer .

La société provinciale conseille aux voyageurs de prévoir un peu plus de temps et de consulter le site web de GO pour les mises à jour.

Burlington Transit a déclaré qu'elle déplacerait ses arrêts le long de sa Route 1, un itinéraire qu'elle partage avec la HSR , jusqu'à la fin de la grève.

Un service assuré aux anciens combattants pour le jour du Souvenir

Mardi, le président du SUT Canada, John Di Nino, a déclaré que son syndicat voulait rappeler aux passagers que la grève était un choix difficile pour les travailleurs et qu'ils veulent servir les passagers.

Finalement, c'est l'irresponsabilité de l'employeur qui laissera les passagers coincés.

Ouvrir en mode plein écran John Di Nino, le président national du Syndicat uni du transport, défend sa section locale. Photo : Radio-Canada

La section locale du SUT a déclaré que des membres offriront un transport aux anciens combattants pour assister aux cérémonies du jour du Souvenir pendant la grève.

Avec les informations de Justin Chandler, de CBC