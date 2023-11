L’immigration francophone en Nouvelle-Écosse augmente

Alors que le Canada se dote d’objectifs plus élevés pour l’immigration francophone au pays, la Nouvelle-Écosse se taille une place de choix comme terre d’accueil.

J'ai le plaisir de vous dire que l'immigration francophone en Nouvelle-Écosse est en constante évolution , dit Baharak Nazari, la chef de projet pour le Réseau Immigration Francophone de la Nouvelle-Écosse

En fait, l'immigration francophone en Nouvelle-Écosse se dresse une nouvelle courbe.

Les nouveaux arrivants font face à toutes sortes de défis surtout pour trouver un logement, et s’adapter, mais cette semaine l’heure est d'abord à la célébration des victoires entourant l’immigration francophone.

Cette année, on célèbre la 11e édition de la Semaine nationale de l'immigration francophone , explique Baharak Nazari.

Les célébrations de la Semaine nationale de l'immigration francophone se tiennent du 5 au 11 novembre 2023.

Le thème c'est : une terre accueillante. Pour la chef de projet, ce thème encourage la valorisation des cultures et pousse à la réflexion sur ce qu’est une terre accueillante pour chacun et chacune.

Cette édition sera une belle occasion pour mettre en valeur et renforcer les connaissances des peuples autochtones , ajoute-t-elle de passage à l’émission Le Réveil N.-É et T.-N.-L.. Ça permet aussi de réfléchir à l'environnement et à l'importance de préserver notre terre accueillante pour les générations futures!

Baharak Nazari est chef de projet pour le Réseau Immigration Francophone de la Nouvelle-Écosse.

En plus des forums, des discussions et des tables rondes sur le choc culturel, cette semaine est aussi une célébration qui met en lumière la contribution exceptionnelle des immigrants francophones à la richesse culturelle et économique de la province. C'est l'occasion pour les communautés acadiennes, francophones et francophiles de se rassembler et de célébrer la diversité culturelle qui fait la force de nos communautés.

Les activités ont commencé à Sydney, le lundi 6 novembre et doivent se terminer avec une cérémonie de clôture le dimanche 12 novembre à la Salle du café-théâtre de l'école secondaire du Sommet.

Il s'agit d'une soirée festive destinée aux immigrants et spécialement aux immigrants nouvellement arrivés , indique la chef de projet pour le Réseau Immigration Francophone de la Nouvelle-Écosse.

Baharak Nazari invite les gens à visiter le site internet d'immigration francophone de la Nouvelle-Écosse et de s’inscrire aux infolettres pour suivre tous les évènements de la semaine.

D'après une entrevue de Marc Babin, animateur de l'émission Le Réveil N.-É et T.-N.-L.