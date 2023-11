CFP du Grand-Fjord : une clinique-école pour les futures assistantes dentaires

Depuis cette semaine, les finissantes du programme en assistance dentaire du Centre de formation professionnelle (CFP) du Grand-Fjord participent à la toute première clinique-école. Elles peuvent recevoir des clients pour ainsi être mieux préparées à rejoindre le marché du travail.

Les enseignantes du CFP du Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay ont su tirer profit du projet de loi 29 qui leur confère depuis septembre 2020, comme hygiénistes dentaires, une plus grande autonomie. Ces nouvelles tâches possibles ont rendu l’ouverture d’une clinique-école plus à propos.

Ainsi, les futures assistantes dentaires ont pu délaisser les mannequins pour s’exercer sur de vraies personnes.

On a comme monté un projet qui permet à nos hygiénistes de nous aider nous, dans nos fonctions. Donc on va recevoir une clientèle vivante, autant des enfants, des adolescents que des adultes , a expliqué Marie-Josée Larouche, enseignante au CFP du Grand-Fjord.

Les futures assistantes dentaires pourront s'exercer sur de vrais clients, en plus des mannequins.

Les étudiantes peuvent notamment fabriquer des protecteurs buccaux et des gouttières de blanchiment, avec la supervision de leurs enseignantes.

Ça nous permet vraiment de mettre en pratique, au niveau de la clientèle, d'être plus à l'écoute, d'être prêtes pour le marché du travail , a exprimé l’étudiante Joyce Gagné-Lapointe.

C'est vrai que c'est un changement pour nous, car d'habitude on pratique avec des mannequins, mais maintenant je vois que c'est quelque chose d'agréable d'être en contact avec des gens , a poursuivi Fatou Oulare.

Il y a beaucoup de communication avec les clients durant les stages. Ça nous aide à nous dégêner et à parler avec eux , a ajouté Carolann Gervais.

L'hygiéniste dentaire Marie-Josée Larouche est enseignante au CFP du Grand-Fjord.

Avant de pouvoir bénéficier de cette offre, les clients doivent auparavant avoir obtenu une ordonnance de leur dentiste.

Nous, on pense qu'on est vraiment les premiers. On est vraiment avant-gardiste d'utiliser notre titre, notre profession d'hygiéniste pour mettre en amont le travail de nos assistantes dentaires, a avancé Marie-Josée Larouche. En temps normal c'était plutôt des dentistes qui devaient se déplacer au centre de formation professionnelle, mais il était quand même difficile d'avoir un dentiste sur place et de créer des situations réelles avec de la clientèle.

Le pavillon Oasis du Centre de formation professionnelle du Grand-Fjord est situé sur la rue Lafontaine à Chicoutimi.

Les rendez-vous de cette première clinique-école ont déjà tous été réservés.

Comme la prochaine cohorte est composée d'une vingtaine de finissants comparativement à huit pour celle-ci, le CFP pourra à l'avenir accueillir une clientèle encore plus nombreuse.

D’après un reportage de Laurie Gobeil