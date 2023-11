Le diffuseur de spectacle Kaméléart souhaite reprendre ses activités en 2024

Le diffuseur de spectacle Kaméléart pourrait reprendre ses activités à Matane en 2024, selon Richard Z. Sirois, membre du conseil d'administration de l'organisme.

Il indique que l'organisme constitue à l'heure actuelle un nouveau conseil d'administration. On est à établir un plan d’action solide avec des gens très compétents autour de la table , assure M. Sirois.

On doit évidemment refaire nos preuves , ajoute-t-il. On doit premièrement faire en sorte que la Ville de Matane accepte le plan d’action et ensuite les organismes qui envoient des subventions, comme le Conseil des arts et des lettres du Québec.

L’organisme, qui se trouvait en grandes difficultés financières, a évité de justesse la faillite cet été. On apprenait en juillet que la dette de l'organisme s'élevait à près de 390 000 dollars.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec a aidé à rembourser les artistes qui n'avaient pas été rémunérés pour certains spectacles présentés à Matane, avise Richard Z. Sirois.

D’après lui, une entente devrait être conclue en décembre avec les fournisseurs de Kaméléart.

Le Roseq en attente

De son côté, Frédéric Gagné, directeur général du Réseau des organisateurs de spectacles de l'Est-du-Québec (ROSEQ) dit vouloir attendre le plan de Kaméléart avant de se lancer dans une programmation.

Il faut évaluer les besoins et les demandes du marché pour adapter le bon volume de spectacles qui va être approprié et qui va permettre de fonctionner […] tant au bénéfice du public qu’au bénéfice de la pérennité de l'organisme , prévient-il.

Richard Z. Sirois estime que la population de la Matanie pourrait à nouveau assister à des spectacles au printemps ou à l'été prochain.