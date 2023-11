Les débardeurs du port de Québec pressent Ottawa d’adopter le projet de loi C-58

Les débardeurs du Port de Québec, en lock-out depuis 14 mois, accueillent favorablement le projet de loi anti-briseurs de grève déposé à Ottawa jeudi, mais exigent qu’il soit adopté rapidement.

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui représente les débardeurs, espère que le dépôt du projet de loi C-58 signifie que ses travailleurs sont les derniers à devoir subir le passage de travailleurs de remplacement au-delà de leurs lignes de piquetage.

C’est certain que c'est une bonne nouvelle, c'est certain qu'on l'accueille favorablement, par contre, avant de se réjouir, on aimerait qu'il soit effectivement adopté , explique Nina Laflamme, conseillère syndicale au SCFP .

Ouvrir en mode plein écran Nina Laflamme se réjouit du fait que les élus ont bon espoir de pouvoir faire adopter le projet de loi rapidement. Photo : Radio-Canada / Bruno Boutin

En faveur d'une adoption rapide

Nina Laflamme précise que C-58 n’est pas le premier projet de loi anti-briseurs de grève de l’histoire de la Chambre de communes et que ce qui fera la différence, c’est son adoption rapide par la Chambre.

Il a été annoncé qu'ils ont l'intention de prendre leur temps pour bien étudier le processus, on parle de 18 mois pour que tout soit en vigueur et en fait, ça, on considère que c'est une mauvaise nouvelle de notre côté , estime-t-elle.

De la part de ceux qui souffrent sur le terrain, on trouve ça extrêmement long.

Selon une source néo-démocrate proche du dossier, l’adoption du projet de loi pourrait cependant se faire avant le prochain budget, au printemps 2024.

Ouvrir en mode plein écran Le projet de loi anti-briseurs de grève était l'une des demandes du Nouveau Parti démocratique lors de son entente avec les libéraux. Photo : Radio-Canada / Bruno Boutin

Un très gros espoir

Pour Marc Tremblay, rencontré jeudi matin sur la ligne de piquetage, le dépôt de C-58 représente un très gros espoir .

Je n’ai pas dormi de la nuit , explique celui qui se réjouit des outils supplémentaires que le projet de loi apportera à ses confrères lors de son adoption. Ça va nous aider à avoir plus de force de négociation, parce que présentement, on se fait remplacer par 50 gars , poursuit-il.

À ses côtés, Tommy Bolduc estime que c'est la plus grande nouvelle à date qui nous a été manifestée , après 14 mois.