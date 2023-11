« Le goût de la Côte-Nord » sera à l'honneur à l'occasion du Forum bioalimentaire qui a débuté jeudi au Centre des congrès de Sept-Îles. La Table bioalimentaire Côte-Nord relance cet événement après cinq ans d'interruption.

C’est avec l’objectif de mettre en valeur le terroir innu et les produits nordiques que de nombreux exposants partageront leurs expériences et projets en cours. Des ateliers sur la création d’entreprises, le domaine culinaire et le monde des microdistilleries sont notamment au programme pour les 138 personnes inscrites.

C’est une tradition , lance le nouveau directeur général de la Table bioalimentaire Côte-Nord, Martin-Pierre Tremblay. C’est quelque chose que la Table avait l’habitude de faire et on reprend après toute la saga de la pandémie.

Le directeur général de la Table bioalimentaire Côte-Nord, Martin-Pierre Tremblay, s'est adressé au public lors du lancement du forum. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Cet événement accueille des entreprises et des organismes provenant des milieux agricoles, des pêches, de l’aquaculture, de la restauration et de la transformation alimentaire.

Les nombreuses conférences organisées leur permettront d’acquérir de nouvelles connaissances, d’être à l’affût des nouvelles technologies et de les encourager à innover au sein de leur entreprise, selon Martin-Pierre Tremblay.

Prioriser la région

La Table santé et qualité de vie de la Côte-Nord a présenté un portrait alimentaire de la région aux nombreux participants jeudi matin. M. Tremblay estime que la richesse nord-côtière devrait d'abord être partagée localement, avant de penser à l'exporter.

On nous mentionne beaucoup que l’avenir c’est dans les circuits courts pour le domaine alimentaire, c’est-à-dire de faire de l’agriculture de proximité , explique-t-il. Il y a aussi quelque chose là-dedans de démographique et de sociologique. Ça participe au maintien de nos collectivités.

Martin-Pierre Tremblay croit que ce forum est aussi une occasion de développer le secteur de la transformation des aliments sur la Côte-Nord.

Partager sa passion

L’un des premiers ateliers présentés jeudi matin traitait du terroir innu. La femme originaire de Mani-utenam, Marie-Pier Vollant, mieux connu sous le nom de Mani-Pien, a parlé de sa passion pour la cuisine aux participants.

Après avoir suivi une formation culinaire en 2007, celle-ci s’est spécialisée dans la préparation de plats de style café, de boîtes à lunch et dans la gestion de petits événements.

Marie-Pier Vollant a transmis aux participants sa passion pour la cuisine lors d'un atelier sur le terroir innu. Photo : Radio-Canada / Michèle Bouchard

Elle a d’ailleurs réitéré son souhait d’ouvrir un café au sein de sa communauté. Le premier pas que je vais faire pour concrétiser mon projet c’est d’aller suivre un cours pour être barista , soutient-elle.

Mme Vollant ajoute qu’elle aimerait offrir aux citoyens de sa communauté bien plus que de la nourriture : l'Innue espère pouvoir créer un lieu de rencontre invitant autant pour les jeunes que les moins jeunes.

Elle ajoute que l'instauration de ce type de service, directement depuis Mani-utenam, serait une première.

Avec les informations de Michèle Bouchard