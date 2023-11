Renaud en concert dans cinq villes du Québec au printemps

Le légendaire chanteur français Renaud offrira cinq spectacles au Québec au printemps prochain, à l’occasion de sa tournée Dans mes cordes.

L'artiste de 71 ans fera escale à Gatineau, Sainte-Agathe-des-Monts, Montréal, Trois-Rivières et Québec en mai prochain.

Le dernier passage de Renaud dans la province remonte à 2007, lorsqu'il avait joué sur les plaines d'Abraham pendant le Festival d'été de Québec. Il s'était produit pour la première fois au Québec au même festival, en 1984.

Pour cette tournée, on promet un concert intimiste, avec piano et instruments à cordes, durant lequel il interprétera ses plus grands succès, mais aussi des chansons moins connues de son répertoire.

Depuis ses débuts à la fin des années 1960, Renaud a écrit et composé plusieurs chansons qui ont marqué l'imaginaire français et québécois, dont Morgane de toi, Miss Maggie, Mistral gagnant et plus récemment Les bobos.

Il y a quelques années, il avait dû mettre sa carrière sur pause pour soigner des problèmes de santé, mais il était revenu en 2016 avec un nouvel album de chansons originales éponyme, Renaud. En 2022, il a lancé un album de reprises intitulé Métèque.

Les billets pour les concerts de Renaud seront mis en vente vendredi.