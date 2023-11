La multiplication des événements à caractère haineux dans la métropole inquiète la mairesse, qui lance un appel au calme. Son message à ceux qui commettent ces crimes : « Vous allez répondre de vos actions ».

Les événements violents à l'encontre de la communauté juive se sont multipliés cette semaine à Montréal.

Deux engins incendiaires ont été lancés contre des synagogues mardi, des échauffourées entre étudiants lors de manifestations à l’Université Concordia ont mené à une arrestation mercredi soir et des marques de coups de feu sur la façade d’écoles juives de Montréal font l’objet d'enquêtes jeudi. Sans compter les commentaires haineux qui sont déversés dans l’espace public et sur les réseaux sociaux, a-t-elle ajouté.

En trois jours, c'est extrêmement préoccupant , a-t-elle indiqué en conférence de presse jeudi après-midi, confiant qu’elle s’était réveillée horrifiée à la lecture des événements survenus contre des écoles juives. On ne peut pas accepter que des gens aient peur de sortir de la maison.

Devant cette escalade de violence, elle demande aux Montréalais de résister à la violence et à définitivement s’unir pour la paix .

On ne doit pas céder à la peur , a ajouté le directeur adjoint du SPVM , Vincent Richer, invitant les gens à continuer à vaquer à leurs occupations normales.

À Montréal, on est une ville sécuritaire. On veut que ça reste comme cela. On est extrêmement fier de pouvoir […] être en désaccord, mais dans le respect. C’est une qualité à laquelle les Montréalais et les Montréalaises tiennent et on va tout faire pour que ça reste ainsi.