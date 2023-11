Affaires mondiales Canada affirme que 32 autres Canadiens ont pu quitter la bande de Gaza pour l'Égypte, jeudi, après la réouverture du poste frontalier clé de Rafah.

L'agence fédérale affirme qu'il y avait au départ 40 Canadiens sur la liste des personnes autorisées à passer par Rafah.

Le point de passage clé entre la bande de Gaza et l'Égypte était resté fermé plus tôt jeudi, alors que des centaines de personnes liées au Canada attendaient de savoir si – et quand – elles pourraient quitter le territoire palestinien assiégé.

Mardi, 75 citoyens canadiens, résidents permanents et membres de leurs familles avaient été les premières personnes liées au Canada à quitter le territoire depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, il y a un mois.

Affaires mondiales Canada affirme que les responsables canadiens en Égypte restent prêts à accueillir ceux qui quittent le territoire et à les aider à se rendre au Caire.

Ceux qui viennent de Gaza sont autorisés à rester en Égypte jusqu'à trois jours, et le gouvernement canadien leur fournit un hébergement et des produits de première nécessité pendant cette période.