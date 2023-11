Un traitement révolutionnaire des accidents vasculaires cérébraux est déployé à travers les hôpitaux majeurs du Canada. Avec cette révolution vient un autre défi pour les médecins : soigner les patients encore plus rapidement.

La thrombectomie endovasculaire pour les victimes d’un accident vasculaire cérébral ( AVC ) a fait ses preuves, selon les spécialistes.

Beaucoup d’ AVC sont des AVC ischémiques : un caillot de sang bloque une artère dans le cerveau.

Pour y remédier, on peut maintenant pratiquer la thrombectomie endovasculaire. Selon les Instituts de recherche en santé du Canada, elle consiste à insérer un cathéter au niveau de l’aine et à le pousser jusqu’aux vaisseaux du cou. Une endoprothèse est alors placée dans l’artère bouchée, avec un dispositif pour éliminer le caillot.

En Nouvelle-Écosse, les protocoles de soins exigent qu’elle soit effectuée dans les 12 premières heures après l’apparition des symptômes d’un AVC .

Elle serait appropriée pour environ un patient sur 10, mais les résultats sont spectaculaires , affirme le Dr Gord Gubitz, neurologue à Halifax.

Ouvrir en mode plein écran À Halifax, l'Infirmerie fait partie du Centre des sciences de la santé Queen Elizabeth II. (Photo d'archives) Photo : CBC

Un patient sur deux traité par thrombectomie a connu un dénouement heureux, selon le spécialiste. Ils ont beaucoup plus de chances d’en ressortir vivants , dit-il. Ils ont aussi de meilleures chances de bien récupérer.

L’infirmerie d’Halifax est le seul en Nouvelle-Écosse avec une unité dédiée à la thrombectomie endovasculaire. Elle y est pratiquée depuis 2018.

Or, plus de 30 % des 67 victimes d’ AVC qui ont reçu ce traitement l’an dernier sont arrivés d’autres régions de la province ou de l’Île-du-Prince-Édouard, selon Gord Gubitz.

Ouvrir en mode plein écran Une ambulance quitte l'urgence de l'Hôpital régional de Yarmouth, en Nouvelle-Écosse, en décembre 2022. Photo : Radio-Canada / Rebecca Martel

Le temps est aussi de la plus haute importance pour un autre traitement, celui par médicaments thrombolytiques. Ils sont disponibles dans 11 hôpitaux en Nouvelle-Écosse.

Ils doivent être administrés dans les quatre heures et demie suivant l’apparition de symptômes, dit le Dr Gubitz. C’est bien peu de temps si le patient a un AVC en dormant, ou s’il tarde à se faire soigner ou à arriver à l’hôpital.

Noreen Kamal, une ingénieure industrielle à l’Université Dalhousie, compte bien relever ce défi. Elle dirige une équipe du Canada atlantique qui cherche à réduire les temps de traitement pour les AVC .

Dans le cadre de son travail, elle révise toutes les étapes à partir du moment où une ambulance est appelée. En gagnant ne serait-ce que quelques secondes ici et là, on peut grandement améliorer les chances de survie pour les victimes d’ AVC .

Elle appelle cela réduire le délai entre l'arrivée et l'injection , et elle sait de quoi elle parle : en Alberta, les efforts de son équipe ont permis de réduire de 70 minutes à 39 minutes le temps entre l’arrivée d’un patient et l’injection de médicaments thrombolytiques.

Ouvrir en mode plein écran Représentation d'une zone du cerveau affectée par un accident vasculaire cérébral. Photo : iStock

Noreen Kamal reconnaît qu’il peut y avoir un certain scepticisme au sein d’un personnel hospitalier déjà sous pression.

La réponse que j’ai pour eux, c’est que notre but est en réalité de passer moins de temps avec un patient , dit Mme Kamal. On leur montre comment libérer du temps pour leurs autres patients.

Un ancien patient témoigne de l’importance d’agir le plus rapidement possible. Scott Theriault, un psychiatre d’Halifax, a été traité par thrombectomie pour un AVC en 2016.

Cinq jours après, il quittait l’hôpital et rentrait chez lui. Un revirement spectaculaire , dit-il.

Il admet que toutes les conditions ont joué en sa faveur. L’ambulance était là en quelques minutes et n’a eu que cinq pâtés de maisons à faire pour arriver à l’hôpital. Il a été soigné rapidement.

Les secondes comptent , dit-il. De trouver d’autres façons de réduire encore plus les temps de traitement ne peut qu’être au bénéfice d’un plus grand nombre de patients.