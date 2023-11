Embaucher des « travailleurs expérimentés » pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre. Voilà la stratégie du Comité emploi des Basques, qui tenait jeudi un salon de l'emploi destiné aux retraités qui songent à retourner sur le marché du travail.

Ces derniers étaient invités à une journée de réseautage à Trois-Pistoles. Bon nombre d'entreprises de la région à la recherche de travailleurs ont pris part à l'activité.

Je trouve que c'est difficile de passer de cinq jours de travail avec deux jours où on court à faire l'épicerie […] à sept jours complètement libres et se dire chaque matin : “qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui?” , lance Katleen Heli, résidente de Trois-Pistoles à la retraite depuis plus d'un an.

Celle qui était autrefois employée au CISSS du Bas-Saint-Laurent souhaite à présent retourner au travail.

Ça m'a convaincu. Maintenant, il faut trouver l'employeur qui va être disposé à répondre à certaines de mes exigences.

Jean-Nil Rioux, lui, a été invité à partager son expérience par les organisateurs. Il est sorti de sa retraite l'année dernière pour renouer avec son domaine, l'informatique.

On s'ennuie un peu des gens, on s'ennuie de l'esprit d'équipe, esprit de corps. Et un moment donné, un coup qu'on a fait le tour des différents travaux à la maison, on veut voir du monde puis surtout, se sentir utile , dit-il.

Aujourd'hui, M. Rioux offre des formations aux aînés des Basques. Il donne des cours de tablette trois jours par semaine.

Le Centre de services scolaire (CSS) du Fleuve-et-des-Lacs fait partie des employeurs présents à cette opération séduction. L'organisation se dit prête à embaucher ces travailleurs expérimentés , qu'ils aient de l'expérience en éducation, ou non.

Au sein de notre corps professoral, en ce moment, on a plusieurs professeurs qui ont fait des changements de carrière, qui avaient des expertises en comptabilité, supposons, et qui ont décidé de changer leur fusil d'épaule , raconte Mathieu Dumulon-Lauzière, responsable des communications du CSS du Fleuve-et-des-Lacs.

Il faut accueillir l'expertise, peu importe sous quelle forme elle arrive.

Pour Sandie Lebel, conseillère aux entreprises en ressources humaines au Centre local de développement des Basques, les retraités doivent faire partie de la solution. Les employeurs ne peuvent pas se passer de leur expérience, selon elle.

Les recruter permet aussi d'éviter l'aggravation de la crise du logement dans la région.

Plutôt que d'aller chercher des gens à l'extérieur, dans un contexte de rareté de logements, on vient aussi aider au niveau de ce problème-là , ajoute-t-elle.

