Or à notre retour, quand les couleurs de la nation ont été ôtées

La différence est devenue visible, non pas entre toi et moi, ça non jamais

Mais dans les yeux de ceux pour qui nous avons mis en péril nos vies

J’ai écrit un poème au sujet d’anciens combattants qui sont retournés à la maison après la guerre. Lorsque je l’ai récité dans le passé, d’anciens combattants s’y sont identifiés , a noté le chef de la Première Nation des Mississauga de Credit Stacey Laforme avant d’entonner le poème J'aime ce pays.

Le chef a profité d’un événement à l’hôtel de ville de Toronto en honneur d’anciens combattants autochtones mercredi pour partager les sentiments de nombreux soldats membres des Premières Nations à leur retour au pays des grandes guerres.

Près de 12 000 autochtones ont servi durant les grands conflits du 20e siècle. Plusieurs d’entre eux sont retournés dans leurs communautés respectives et ont ressenti un manque de respect de la part du gouvernement canadien à leur égard, d’après l’historien Cole Nolan.

Ouvrir en mode plein écran L'historien Cole Nolan affirme que plusieurs anciens combattants autochtones se sont sentis maltraités à leur retour d'outre-mer. Photo : Radio-Canada

Ils ont visité des endroits, ont vu des choses, ont combattu, étaient en danger comme tous les autres soldats canadiens, mais de retour à la maison, ils se sont demandé pourquoi ils étaient traités ainsi?

Pendant près de six décennies, à partir de 1885, certains Autochtones ne pouvaient quitter leurs réserves sans obtenir un passeport d’un agent des Sauvages , rappelle par exemple Cole Nolan, qui est membre de la Première Nation de Garden River, à l'est de Sault-Sainte-Marie.

L'expérience des soldats en Europe a encouragé plusieurs autochtones à revendiquer davantage de droits, soutient l’historien. Ces revendications ont mené éventuellement, en 1967, à la création de la Fraternité des Indiens du Canada, l’ancêtre de l’Assemblée des Premières Nations.

Fort taux de participation

Grâce à un décret promulgué en janvier 1918, les membres des communautés autochtones détenant le statut d’Indien ont été soustraits de la circonscription outre-mer durant la Première Guerre mondiale, mais près de 35 % des hommes en âge de servir se sont tout de même enrôlés, indique un rapport datant de 1919.

Quatre ans après le début de la Seconde Guerre mondiale, en 1944, Ottawa instaure de nouveau la conscription outre-mer, mais les autochtones n’en sont pas exemptés cette fois-ci. Le gouvernement canadien note toutefois que bien peu, voire aucun des 13 000 conscrits canadiens envoyés outre-mer durant la Seconde Guerre sont des Indiens inscrits.

Ouvrir en mode plein écran Selon Debbie Eisan, beaucoup d'anciennes combattantes autochtones n'obtiennent pas la reconnaissance qu'elles méritent. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Des centaines de femmes autochtones se sont aussi jointes aux forces armées, lors de la Deuxième Guerre mondiale et dans les années qui ont suivi. Debbie Eisan, qui a passé une grande partie de ses 36 ans de carrière dans les Forces armées canadiennes en tant que premier maître et technicienne en approvisionnement, est l’une d’entre elles.

Beaucoup d’anciennes combattantes autochtones n'obtiennent pas la reconnaissance qu’elles méritent.

Des années plus tard, les anciens combattants autochtones demeurent fiers de leur contribution. Les peuples autochtones de ce territoire ont toujours répondu à l’appel de cette nation , affirme Jason Nakog, un membre du Algonquin Regiment, une brigade de la Réserve au sein des Forces armées canadiennes, dans le Nord de l’Ontario.

Je ferai tout en mon pouvoir pour être à la hauteur de l’honneur qui m’a été donné de porter l’uniforme , confie Debbie Eisan.

Avec les informations de CBC et Oscar Baker III