Les passeports du FestiVoix, plus coûteux en 2024

L’inflation aura finalement atteint les festivals de musique. Pour l’édition 2024 du FestiVoix, les passeports ordinaires coûteront 10 $ de plus. Une augmentation que l’organisation explique par « l’inflation des coûts de production, de programmation et de main-d’œuvre qui ont grimpé de manière exponentielle depuis la pandémie ».

L’an dernier, les festivaliers pouvaient se procurer, en prévente, un passeport standard au coût de 69 $, taxes incluses. Cette année, toujours en prévente, il en coûtera plutôt 79 $.

En 2023, tous les passeports ont été vendus en prévente au coût de 69 $ , explique la coordonnatrice aux communications et développement numérique du FestiVoix, Naomie Rousseau. L’organisation amorce donc la saison de prévente différemment cette année : une quantité limitée de passeports seront offerts à 79 $ pour la promotion des fêtes, puis les passeports seront proposés au coût de 89 $ à compter du 1er janvier 2024, jusqu’à épuisement des stocks.

Il était vraiment important pour nous de continuer d’offrir un tarif accessible en cohérence avec nos valeurs d'accessibilité, de diversité et d'inclusion.

Elle ajoute qu'un tel tarif revient approximativement à 10 $ par jour pour une accessibilité à une centaine de spectacles d’artistes internationaux et reconnus.

Comme les festivaliers sont de plus en plus rapides pour l’achat des passeports, l’organisation recommande de s’y prendre le plus tôt possible afin de s’assurer une place .

La 31e édition du FestiVoix aura lieu du 27 juin au 7 juillet 2024. La programmation du festival devrait être annoncée prochainement.